Була в шоці

Художниця не приховує, що знала, чим займаються її наречений та його батько. Попри це, була шокована, коли дізналася, що Гринкевича затримали.

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Я була в ах*ї. Я була здивована, чесно кажучи, коли затримали Ігоря. У мене був шок. Тому що ви ж розумієте, що ніхто не набирав мене зранку і не говорив, що я йду хабар давати. Я була в шоку. Звісно, що в домі це ніяк не обговорювалося, що таке буде відбуватися, і я була просто в шоку. І коли побачила відео в телеграм-каналах, я була дуже здивована,

– зазначає Морозюк.

З Гринкевичем-молодшим розійшлася

Морозюк також поділилася, що на момент затримання Ігоря Гринкевича вже не була у стосунках з його сином Романом.

Ми з ним не були разом, як пара, ми розійшлися до оголошення підозри. Тому що в мене був шок, у нас було різне бачення розв’язання проблем, ми втратили довіру… 8 січня була наша остання зустріч,

– зізнається художниця.

Вона повідомила йому про розрив в смс-повідомленні й переїхала на свою квартиру.

І коли я прийняла це важке рішення закінчити стосунки, я хотіла, як дорослі люди, зустрітися і поговорити, але він не знайшов можливість зустрітися, і ми розійшлися по смс-ках. Він написав щось на кшталт: "Це твій вибір",

– додає Морозюк.

Соня Морозюк була у стосунках з Романом Гринкевичем упродовж п'яти місяців. З них два місяці вони були заручені.

До слова, вона також розповіла, чи зраджувала свого першого чоловіка з Гринкевичем.

Справа Гринкевичів

Ігор Гринкевич був великим постачальником Міноборони, але його компанії, які раніше займалися будівництвом, не мали необхідних умов для виробництва та зберігання військового одягу.

Гринкевичу висунуто дві підозри: перша за спробу дати хабар керівнику ДБР у розмірі 500 тисяч доларів, друга за створення організації з метою незаконного заволодіння державними коштами через постачання неякісного військового одягу Мінобороні, внаслідок чого державний бюджет України зазнав збитків на майже мільярд гривень.

За ці злочини Гринкевичу загрожує до 12 років ув’язнення. Суд заарештував його з можливістю внесення застави в розмірі понад 420 мільйонів гривень