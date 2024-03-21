Соня також не може зрозуміти, чому суспільство зробило з Оксани "героїню".
До слова Я була в ах*ї, – Соня Морозюк вперше зізналася, якою була її реакція на затримання Гринкевича
Звідки взялося порівняння з Марченко
Після повідомлення про розрив з Гринкевичем Соня зізналася, що "відчуває себе обманутою та використаною". Пізніше за цю фразу користувачі її захейтили.
Водночас дівчину різко почали порівнювати з Оксаною Марченко. Точніше, з її реакцією на затримання Віктора Медведчука.
Як відреагувала Морозюк
Дівчина коротко прокоментувала всі меми та порівняння, зазначивши, що "ми точно не з тієї жінки робимо героїню". Однак, меми їй здалися доволі смішними.
Чому наше суспільство майже канонізувало Марченко? Ви з кого взагалі героя зробили? Я ж бачила що писали: "От, любов Марченко – вона справжня", "Оце жінка". Я це читала і думала, ви точно не з тієї жінки робите героїню. А мемчики були смішні,
– говорить Соня.
Інтерв'ю Соні Морозюк Дмитру Гордону: дивіться відео онлайн
Меми з Морозюк і Марченко
Хвилю мемів започаткував Олексій Дурнєв, який залишив коментар під одним з дописів Соні. Також багато жартівливих дописів з'явилося у твітері.
Коментар Олексія Дурнєва / Скриншот з коментаря в інстаграмі
Меми про Морозюк і Марченко в твітері / Скриншоти з твітеру
А заява Соні про те, що вона не стане дружиною Романа спровокувала в коментарях під дописами дівчини ще більше сміху та порцію мемів.
- "Я тебе кохаю, але не зовсім";
- "Коли зрозуміла, що все одно посадять – вирішила рвати кінці. Вже або спочатку треба було кидати, або бути до кінця з коханим. А зараз щось таке, дупу свою рятуєте. Не допоможе";
- "Тобто, ви дійсно хочете сказати, що тільки після притягнення Романа до відповідальності зрозуміли, що він та його сімʼя обкрадали країну та наших військових?";
- "Блін, жорстоке суспільство – своїм ставленням такий союз люблячих сердець зруйнувало";
- "Цей пост треба було писати у перший день";
- "Коли зрозуміла, що все одно посадять – вирішила рвати кінці. Вже або спочатку треба було кидати, або бути до кінця з коханим. А зараз щось таке, дупу свою рятуєте. Не допоможе";
- "А що, було не зрозуміло хто він, коли за підробленими документами "волонтера" їздив у Венецію?";
- "Хтось намагається відмитися від слави нареченого крадія. А я чекаю свого 20 місяців з полону. Мені не дарували картьє, бо я обирала свого хлопця за позицію та погляди! Тоді знаєте, соромно не буває!".