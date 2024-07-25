Український артист представив нову пісню, яка увійде до четвертого сольного альбому "Вічно танцююча людина", що вийде восени 2024 року. Композиція "Не мине" є пазлом з майбутньої платівки.

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Музика інколи може допомогти. У моєму випадку музика сьогодні – це телепорт в різні місця, спогади й фантазії про майбутнє. Увімкнув, закрив очі й полетів… Нехай звучить і ніколи не мине,

– висловився Монатік.

Артист створив кліп разом з режисером Костянтином Гордієнком. Відео об'єднує музику, танці, живопис та діджитал-арт, його зняли у київській галереї "М17". Воно є синтезом різних форм мистецтва та особистих переживань артиста.

Важливою частиною цього кліпу є роботи українських художників. Серед них також є роботи Монатіка.

Цей відеокліп також особливий тим, що вперше за довгий час Монатік показав своїх синів Данила і Платона, які вже підросли. У відео вони стали символом дитячого погляду на дорослі питання.