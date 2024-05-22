Фани в захваті: Монатік випустив запальний трек та кліп, який йому зняла Таня Муіньо

Монатік уперше за довгий час потішив фанів новою прем'єрою. Він випустив пісню "А що?" та атмосферний кліп до неї, який, що цікаво, знімала знаменита Таня Муіньо.

Саме вона поставила номер для Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення-2024. Зауважимо, що режисерка дуже часто співпрацює з Монатіком. Це вже понад 20 їхня робота і знімали вони її в Києві.

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Що відомо про новий трек Монатіка

Прем'єра пісні відбулася 22 травня. Крім того, артист випустив кліп на трек "А що?". У відео головний герой постає перед судом. Спочатку його хвалять, а потім засуджують і навіть загрожують розлучити з головною героїнею. Попри ці виклики, він залишається стійким, спираючись на власну рішучість і віру, щоб врешті-решт перемогти негаразди та возз'єднатися з головною героїнею.

MONATIK – "А що?": дивіться відео онлайн

У коментарях до відеороботи шанувальники висловили своє захоплення, описуючи її як таку, що нагадує голлівудський фільм з високою якістю виробництва, стильним візуальним рядом, ефективною розповіддю та масштабним виконанням.

Зауважимо, що співак у своєму інстаграмі натякнув, що кліп є частиною екранізації майбутнього мюзиклу.

Кому ще зі знаменитостей Таня Муіньо поставила кліпи