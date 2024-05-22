Фани в захваті: Монатік випустив запальний трек та кліп, який йому зняла Таня Муіньо
Джерело:Монатік
Монатік уперше за довгий час потішив фанів новою прем'єрою. Він випустив пісню "А що?" та атмосферний кліп до неї, який, що цікаво, знімала знаменита Таня Муіньо.
Саме вона поставила номер для Jerry Heil та alyona alyona на Євробачення-2024. Зауважимо, що режисерка дуже часто співпрацює з Монатіком. Це вже понад 20 їхня робота і знімали вони її в Києві.
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Що відомо про новий трек Монатіка
Прем'єра пісні відбулася 22 травня. Крім того, артист випустив кліп на трек "А що?". У відео головний герой постає перед судом. Спочатку його хвалять, а потім засуджують і навіть загрожують розлучити з головною героїнею. Попри ці виклики, він залишається стійким, спираючись на власну рішучість і віру, щоб врешті-решт перемогти негаразди та возз'єднатися з головною героїнею.
MONATIK – "А що?": дивіться відео онлайн
У коментарях до відеороботи шанувальники висловили своє захоплення, описуючи її як таку, що нагадує голлівудський фільм з високою якістю виробництва, стильним візуальним рядом, ефективною розповіддю та масштабним виконанням.
Зауважимо, що співак у своєму інстаграмі натякнув, що кліп є частиною екранізації майбутнього мюзиклу.
Кому ще зі знаменитостей Таня Муіньо поставила кліпи
- Режисерка знімала відеороботу для південнокорейської к-поп зірки Чонгука з гурту BTS. Зйомки відбувалися у Будапешті на атмосферних індустріальних локаціях – покинутій електростанції Келенфельд та автодромі Hungaroring.
- Крім того, Муіньо встигла попрацювати з Дженніфер Лопес, зрежисерувавши кліп на її хіт Can't Get Enough.
- Серед її клієнтів також легендарний рок-музикант Ленні Кравіц, поп-ідол Гаррі Стайлз, а ще зірки світового репу та хіп-хопу – Doja Cat, Cardi B та Megan The Stallion.
- Завдяки неординарному баченню, Таня Муіньо стала однією з найзатребуваніших кліпмейкерів, здатних створити по-справжньому видовищну роботу для артистів найвищого рівня.