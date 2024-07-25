Яскрава музична прем'єра: Монатік у новому кліпі показав, як підросли його сини

Монатік презентував нову композицію в київській галереї. У яскравому кліпі він вперше за довгий час показав своїх синів.

Український артист представив нову пісню, яка увійде до четвертого сольного альбому "Вічно танцююча людина", що вийде восени 2024 року. Композиція "Не мине" є пазлом з майбутньої платівки.

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Музика інколи може допомогти. У моєму випадку музика сьогодні – це телепорт в різні місця, спогади й фантазії про майбутнє. Увімкнув, закрив очі й полетів… Нехай звучить і ніколи не мине,

– висловився Монатік.

Артист створив кліп разом з режисером Костянтином Гордієнком. Відео об'єднує музику, танці, живопис та діджитал-арт, його зняли у київській галереї "М17". Воно є синтезом різних форм мистецтва та особистих переживань артиста.

Важливою частиною цього кліпу є роботи українських художників. Серед них також є роботи Монатіка.

Цей відеокліп також особливий тим, що вперше за довгий час Монатік показав своїх синів Данила і Платона, які вже підросли. У відео вони стали символом дитячого погляду на дорослі питання.