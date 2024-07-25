Atlas United 2024 підбив підсумки після завершення, пише Show 24. Фестиваль раніше оголосив збір на 100 мільйонів гривень – цю суму вдалося зібрати.

До слова Виконали улюблені хіти: Святослав Вакарчук здивував виступом разом з YAKTAK на Atlas United 2024

Atlas United 2024 представив шість сцен, на яких виступило 100 артистів різних жанрів та форматів. Захід відвідало понад 60 тисяч людей, серед них 2538 людей з інвалідністю, для яких була побудована VIP-зона. Також були представлені інклюзивні активності.

На фестивалі виступили такі зірки, як: солістка нідерландського гурту Within Temptation Шерон ден Адель, "Бумбокс", Артем Пивоваров, "Жадан і Собаки", БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ, ТНМК, "Друга Ріка", ONUKA, MÉLOVIN та багато інших.

Артисти на фестивалі / Фото пресслужби

Артисти дивували несподіваними колабораціями: YAKTAK здивував неочікуваним дуетом зі Святославом Вакарчуком, співак DANTES запалив із Jerry Heil, а Сергій Жадан виступив з Іреною Карпою. Зірки ділилися анонсами концертів та нових пісень. Стало відомо, що переможці Євробачення-2024 Nemo приїдуть у Київ з ексклюзивним концертом у березні.

Скільки коштів вдалося зібрати

На великий збір пішло 15% з кожного купленого квитка на фестиваль. Відбувалися розіграші та аукціони, активних донатерів чекали подарунки і призи. Результатом спільних зусиль відвідувачів та партнерів фестивалю став мега збір у 100 мільйонів гривень, який вдалося закрити завдяки як звичайним переказам, так і завдяки партнерам.

Половину зібраних в рамках фестивалю коштів, направлять на придбання роботизованих платформ через UNITED24, іншу — на забезпечення Збройних Сил України дронами, зокрема на Харківському напрямку.

Рекорди на фестивалі

Компанія Mastercard разом із гостями події встановила два унікальних рекорди України: один – наймасовіше виконання мелодії на ударних музичних інструментах. У флешмобі взяли учать 500 українців, одночасно граючи на африканських та світлових барабанах, а також на металевих бочках.

Ще одним унікальним явищем став рекорд з наймасовіших обіймів на музичному фестивалі, до якого були залучені 5000 людей. Обидва рекорди були зафіксовані представниками Книги рекордів України.

Локації від Сил Оборони

Бойові підрозділи мали свої локації у паркінгу: це Третя окрема штурмова бригада, бригада НГУ "Азов" та бригада НГУ "Хартія", Тактична група "Реванш" ГУР МО. У їхніх зонах були дрони, такмед, оснащення і листівки з інформацією про підрозділ. Цивільних запрошували потренуватись на симуляторах FPV-дронів.