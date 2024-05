38-річний Монатік показав, як виглядав у школі: фото, яких ще не було в мережі

1 квітня Монатік відзначив 38 день народження. Через місяць після свята він вирішив поділитися своїми архівними фото. Співак показав кадри зі школи.

Зауважимо, що напередодні дня народження виконавець змінив імідж. Він пофарбувався у блонд.

Який вигляд Монатік мав у молодості

З'ясувалося, що тоді співак носив дреди. Він виставив фото, де, ймовірно, з однокласниками святкує останній дзвоник. На фотографіях юний майбутній артист був одягнений у чорний штанний костюм та червону краватку.



Монатік в юності / Скриншот з інстаграм-сторіс артиста



Монатік в юності / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, виконавець виставив своє дитяче фото. На знімку він маленький постав у гольфі та комбінезоні.



Монатік в дитинстві / Скриншот з інстаграм-сторіс співака

Який вигляд мали інші знаменитості в молодості

На початку лютого соціальні мережі підкорив зворушливий флешмоб. Деміан Рафф з Арізони започаткував цей тренд, поділившись фотографією, на якій він насолоджується пивом з мамою, коли йому виповнився 21 рік – легальний вік для вживання алкоголю в США. Челендж Lets see you at 21 швидко поширився в Україні, і до нього приєдналися такі знаменитості, як Наталя Могилевська, Маша Єфросиніна, Тіна Кароль та інші, опублікувавши власні архівні фото.

Який вигляд мали українські знаменитості в молодості / Фото з їхніх соцмереж