Відомий український співак готується втретє стати батьком
Джерело:Ближче до зірок
Відомий український співак Монатік є батьком двох синів. Водночас нещодавно він зізнався про плани щодо третьої дитини.
До того ж артист поділився, що повномасштабне вторгнення та довготривала розлука не змогли роз'єднати його з дружиною. Їхні почуття навпаки тільки зміцнилися, й тепер пара готова до третьої дитини.
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Дмитро Монатік про планування третьої дитини
Співак зазначив, що йому не важлива стать майбутньої дитини. Ба більше, у нього є сили і бажання розширити сім'ю.
Чесно, взагалі немає різниці дівчинка чи хлопчик, але хочеться ще дітей. Я розумію, що є на це і сили, і бажання, і це завжди дуже велике натхнення. Це ще одне нове життя. Ми не відкладаємо це питання,
– розповів Дмитро.
Водночас подружжя вже має двох синів – 8-річного Данила і 7-річного Платона. За словами артиста, вони для нього є джерелом енергії та натхнення.
Сини вчать мене заново проходити життя, вчать не губити дитину в собі, щоб знаходити з ними спільну мову, вчать йти в ногу з часом, бути молодим душею,
– поділився співак.
До того ж, як зізнався Монатік, саме Платон змусив артиста повернутися до танців. З початком вторгнення співак вважав, що його захоплення хореографією не є на часі, бо "танці не танцюються, коли все навколо руйнується". Однак, синові вдалося відродити пристрасть до танців у свого батька. За словами Дмитра, хореографія допомагає його звільнити від болю та зашити душевні рани.
Інтерв'ю Дмитра Монатіка: дивіться відео онлайн
Що відомо про шлюб Монатіка
- Дмитро познайомився з Іриною Демічевою в Києві через спільну подругу. Згодом майбутня пара почала спілкування як друзі. Цікаво, що Дмитро з Іриною обоє з Луцька, однак вони не бачилися в рідному місті.
- Монатік і Демічева швидко знайшли спільну мову і вже через три роки після знайомства стали парою. За словами артиста, він швидко зрозумів, що це його жінка.
- Після чотирьох років стосунків співак зробив пропозицію Ірині. Пара уклала шлюб 1 липня 2015 року та офіційно стала сім'єю. Відомо, що весілля в закоханих не було. Вони розписались без свідків та відсвяткували подію в ресторані.
- У той час Ірина вже була при надії. 7 жовтня 2015 року Дмитро вперше став татом. Дружина народила йому сина Данила. А через два роки, в січні 2017 року, у пари з'явився другий син – Платон.