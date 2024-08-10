Присвятив їй вірш: Монатік зворушливо привітав дружину з днем народження

10 серпня, дружина співака Монатіка, Ірина, святкує день народження. З цієї радісної нагоди артист по-особливому привітав кохану.

Виконавець, який невдовзі втретє стане батьком, присвятив дружині вірш. У рядках він висловив свої почуття обраниці.

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Монатік опублікував рідкісне чорно-біле фото з Іриною. Пара постала в схожих образах, усміхаючись в камеру. Водночас артист звернувся до дружини та привітав її з днем народження. У вірші чоловік описав свою любов до коханої та подякував їй за кожен день, проведений разом.

"Не біжи так швидко, зачекай.

Ти завжди чистіша від води.

Якщо так, то випити дай.

Небо ти до неї відведи.

Якщо так, то що я без води?

Я пустеля, що стелю вивчає.

Швидший вітру я, та швидша ти.

Швидше ти збудуєш всі мости.

Швидше за тобою буду йти.

Швидше я від болю буду йти.

Там буде полум'я.

Лише твоє ім'я.

Вічно під шкірою.

Ти швидка, але невтомний я.

Коли так.

Коли так, то ти швидка моя.



І навіть якщо небо розбилось,

І сліди всі замело снігом,

Якщо час посміє твоє ім'я загубити.

(Час не зможе стерти твоє Ім'я).

І навіть якщо земля згасає,

і на ній ні душі вже немає,

Я тебе не забуду.

Я тебе знайду.

Я тебе дожену і буду любити.

Я тебе знайду і буду любити.

З днем народження, моя I.V. Ти – все моє життя", – звернувся Монатік.

Нагадаємо, днями подружжя повідомило, що чекає на поповнення в родині. Артист з дружиною вже виховує двох синів – Данила та Платона, втім тепер готується стати батьком втретє. Пара опублікувала чуттєві фото, на яких видніється вагітний живіт Ірини.