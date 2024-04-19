48-річна сестра Вікторії Бекхем вперше за довгий час показалася на публіці: рідкісні кадри

Молодша сестра Вікторії Бекхем, Луїза Адамс, рідко з'являється на публіці. Водночас днями вона все ж показала своє свіже фото.

Річ у тім, що Вікторія Бекхем днями, 16 квітня, відсвяткувала день народження. Саме з цієї нагоди її молодша сестра й поділилася новою світлиною. Вона привітала Вікторію зі світом у своєму інстаграмі.

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Яки вигляд зараз має Луїза Адамс

Сестра Вікторії виставила фото з нею та батьками. Всі вони позували усміхненими.



Вікторія Бекхем з рідними / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про молодшу сестру Вікторії Бекхем