Одягнув промовисту футболку: Міша Коллінз нагадав про полонених захисників Маріуполя

Зірка "Надприродного" Міша Коллінз приїхав до України, щоб зібрати кошти на розмінування територій. Актор також не проігнорував тему військовополонених.

Ведучий та гуморист Женя Янович поділився світлиною з Мішею Коллінзом. Актор та амбасадор платформи United24 постав у промовистій футболці.

До слова Росіяни в істериці: зірка "Надприродного" Коллінз побував біля лінії фронту на Сумщині

Міша Коллінз нагадав про полонених азовців

Зірка серіалу "Надприродне" з'явився на публіці у футболці з написом Free Azovstal Defenders. Таким чином він привернув увагу до питання полонених "Азову" та захисників Маріуполя.

Серед підтримки ряду важливих для нашої держави на сьогодні тем, актор з серіалу "Надприродне" не впустив можливості й нагадати про полонених захисників Маріуполя,

– підкреслили в Асоціації родин захисників "Азовсталі".



Міша Коллінз нагадав про полонених / Фото Жені Яновича

Поїздка Міші Коллінза до України

21 травня американський актор Міша Коллінз знову приїхав до України. Він оголосив про збір коштів для українських саперів, які займатимуться розмінуванням територій. Міша розігрує тренч та краватку зі своїм автографом.

Згодом зірка Голлівуду завітав до Сумської області та був дуже близько до фронту. Він особисто дивився на роботу саперів, відвідав кінологічний центр та познайомився з пошуковими собаками, побачив руїни однієї зі зруйнованих шкіл.

Росіяни б'ються в істериці у коментарях, але Міша Коллінз не звертає на це уваги та лиш закликає донатити.