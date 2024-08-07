У розкішній сукні: перші офіційні фото "Міс Всесвіт Україна 2024" підкорили мережу

20-річна Аліна Пономаренко, володарка титулу "Міс Всесвіт Україна 2024", дебютувала у своїй першій офіційній фотосесії. На зйомці вона вразила вишуканим вбранням, який підкреслював її зовнішність.

Що цікаво, цього разу модель постала перед камерою всесвітньо відомого фотографа Фаділя Беріши. Він раніше проводив фотосесії для американської акторки Зендаї та інших зірок.

Не пропустіть У четверті роковини втрати: Віктор Павлік розчулив фото з покійним сином

Українка для зйомки одягнула вишукану сукню небесно-блакитного кольору. Елегантний силует "русалка" підкреслив граційну фігуру Аліни, а розкішний шлейф додав образу величності. Корсет, прикрашений мерехтливими стразами, гармонійно поєднувався з пишною спідницею, створюючи ефектний ансамбль. Крім того, стилісти доповнили образ Пономаренко яскравим макіяжем, а її зачіска була простою, але водночас елегантною.

Зауважимо, Ангеліна Пономаренко представить Україну на Miss Universe-2024, що відбудеться у Мексиці. Щороку в цьому конкурсі краси беруть участь близько 80 учасниць з різних країн.