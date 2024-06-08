Близько тижня тому у США відбувся конкурс краси "Міс Алабама". Його переможницею стала модель plus size – Сара Міллікен.

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Коли стали відомі результати конкурсу, користувачі у коментарях стали висловлювати думки з приводу переможниці. Модель зазнала хейту та бодішеймінгу через свою вагу. Люди радили Сарі звернутися до лікаря і стверджували, що подібні меседжі сприяють "розвитку культури нездорового способу життя".

Отримавши тисячі негативних відгуків, Сара Міллікен не змогла промовчати. Вона поділилась, що пишається своїм результатом. На думку моделі, було б неправильно заплющити очі на другу сторону цієї історії.

Те, що говорили деякі люди, було справді огидним. Я вирішила не зациклюватися на цьому. Я вважаю, що часто люди вдаються до кібербулінгу, тому що він не здається реальним. Це ж просто слова на екрані, так? Це не може завдати фізичної шкоди? Це не так,

– підкреслила Сара.



Сара Міллікен / Фото з інстаграму моделі

Модель зазначила, що жертви кібербулінгу більш схильні до суїцидальної поведінки та самоушкодження. Така сама риза притаманна і тим, хто й займається кібербулінгом. Тому Сара закликала звернути увагу на своє ментальне здоров'я.

"Я благословенна повідомити, що психічно перебуваю в чудовому стані і не відчуваю цих думок. Однак це не стосується всіх. Найкращий спосіб запобігти цьому – просто поширювати доброту. Наша мама навчила нас найкраще: "Якщо ти не можеш сказати щось хороше, не кажи нічого взагалі", – зауважила Міллікен.