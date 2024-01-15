22-річна переможниця виступала від штату Колорадо. Цікаво, що Медісон має звання офіцерки Військово-Повітряних Сил США. Також дівчина навчається на магістратурі Гарвардської школи Кеннеді за програмою публічної політики.

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У конкурсі краси брала участь 51 дівчина із 50 штатів Америки та округу Колумбія. Змагання відбувалися упродовж трьох ночей. До півфіналу увійшло 11 учасниць, 10 з яких обирали журі, а одну дівчину – народним голосуванням.

Конкурсантки проходили 4 етапи конкурсу, зокрема під час фітнес-дефіле вони демонстрували фігуру в спортивному образі. Також учасниці повинні були висловлювати свої думки на гострі теми. До того ж півфіналісток чекав конкурс талантів і показ вечірньої сукні.



Медісон Марш у вечірній сукні / Фото з інстаграму дівчини

Відомо, що під час дискусійного раунду конкурсантки говорили про тероризм, технології, харчування та зміна клімату. Медісон Марш говорила про наркотики в США та розповіла про боротьбу своєї покійної мами з раком підшлункової залози. Під час конкурсу талантів дівчина презентувала усну розповідь про отримання ліцензії пілота у 16 років.



Медісон Марш у ролі пілота / Фото з інстаграму дівчини

У фінальній частині конкурсу залишилось 5 дівчат. Вони відповідали на питання, з якою метою прийшли на конкурс "Міс Америка". Зокрема, Медісон зазначила про свою жагу до навчання та лідерства, зробивши акцент на військовій освіті.

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