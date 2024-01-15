22-річна переможниця виступала від штату Колорадо. Цікаво, що Медісон має звання офіцерки Військово-Повітряних Сил США. Також дівчина навчається на магістратурі Гарвардської школи Кеннеді за програмою публічної політики.
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У конкурсі краси брала участь 51 дівчина із 50 штатів Америки та округу Колумбія. Змагання відбувалися упродовж трьох ночей. До півфіналу увійшло 11 учасниць, 10 з яких обирали журі, а одну дівчину – народним голосуванням.
Конкурсантки проходили 4 етапи конкурсу, зокрема під час фітнес-дефіле вони демонстрували фігуру в спортивному образі. Також учасниці повинні були висловлювати свої думки на гострі теми. До того ж півфіналісток чекав конкурс талантів і показ вечірньої сукні.
Медісон Марш у вечірній сукні / Фото з інстаграму дівчини
Відомо, що під час дискусійного раунду конкурсантки говорили про тероризм, технології, харчування та зміна клімату. Медісон Марш говорила про наркотики в США та розповіла про боротьбу своєї покійної мами з раком підшлункової залози. Під час конкурсу талантів дівчина презентувала усну розповідь про отримання ліцензії пілота у 16 років.
Медісон Марш у ролі пілота / Фото з інстаграму дівчини
У фінальній частині конкурсу залишилось 5 дівчат. Вони відповідали на питання, з якою метою прийшли на конкурс "Міс Америка". Зокрема, Медісон зазначила про свою жагу до навчання та лідерства, зробивши акцент на військовій освіті.
Скандал з учасницею конкурсу краси
- Алондра Меркадо, яка представляла Болівію в конкурсі "Міс Світ", опинилась за ґратами. Її звинуватили у зберіганні та торгівлі зброєю. Поліція Болівії виявила в її домі боєприпаси та зброю. Меркадо відправили до жіночої в'язниці.
- Як свідчать правоохоронці, учасниця конкурсу краси може бути причетна до угруповання наркоторговців, яку очолює її бойфренд Ардрес Васкес. Хлопець встиг втекти, однак, його досі розшукують. Розслідування триває.
- Відомо, що Алондрі Меркадо Кампос 22 роки. Вона була учасницею різних конкурсів краси. У 2020 році Алондра отримала титул "Міс Бені", згодом стала "Міс Болівія". Пробувала свої сили у конкурсі "Міс Світ". У 2023 році Меркадо представляла Болівію в конкурсі "Міс Шарм". У соцмережах дівчина демонструвала розкішне життя.