22-річна Алондра Меркадо Кампос також звинувачується у торгівлі зброєю. Поліція Болівії наприкінці цього року знайшла в неї вдома боєприпаси та зброю. У цьому домі вона жила зі своїм хлопцем.

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Учасницю конкурсу краси заарештували

Алондру Меркадо заарештували, вона перебуває у жіночій в'язниці в Болівії (департамент Бені).

За даними правоохоронців, учасниця конкурсу краси може бути причетна до угруповання наркоторговців, яку очолює її бойфренд Ардрес Васкес. Та якщо Алондру встигли затримати, хлопець одразу втік, його досі розшукують.

У нас є інформація, і згідно з відеозаписами на мобільному телефоні, який було вилучено у заарештованої, колишня королева краси та обвинувачений у торгівлі наркотиками приходили на таємні вечірки зі зброєю,

– повідомляла поліція.

Розслідування триває, а тим часом болівійська модель залишатиметься у в'язниці.

Що про неї відомо

Алондрі Меркадо Кампос 22 роки. Вона брала участь у багатьох конкурсах краси. У 2020 році Алондра отримала титул "Міс Бені", а за ним – "Міс Болівія", та змагалась з представницями інших країн у конкурсі "Міс Світ". У 2023 році Алондра представляла Болівію в конкурсі "Міс Шарм" (Miss Charm). У своєму інстаграмі дівчина показувала розкішне життя та фото у вишуканих вбраннях й купальниках.



Алондра Меркадо / Фото з інстаграму Алондри Меркадо