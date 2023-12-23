Модель Дріта Зіра стала першою албанкою, яка перемогла в цьому конкурсі краси. Крім того, було короновано ще трьох представниць у стихіях повітря, води та вогню, передає 24 Канал.

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Переможниця "Міс Земля 2023"

Серед 80 представниць "Міс Земля 2023" лише чотири кандидатки були короновані як переможці, символізуючи стихії землі, повітря, вогню та води. Представниця Албанії Дріта Зіра здобула найпрестижніший титул – "Міс Земля 2023".

Також були короновані ще троє учасниць, кожна з них у відповідній стихії: повітря, вода, вогонь. Так, титул "Міс Повітря" отримала філіппінка Іллана Марі Адуана. Кора Бляо з Таїланду здобула статус "Міс Вогонь", а в'єтнамка До Лан Ан – титул "Міс Вода".

Конкурс краси "Міс Земля"