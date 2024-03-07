Презент на розлучення: Тищенко раптово отримав від ексдружини захмарну суму
Джерело:Єдиний державний реєстр декларацій
Позафракційний депутат Верховної Ради Микола Тищенко оновив декларацію. З'явилась інформація про коштовний грошовий подарунок від колишньої дружини.
В єдиному реєстрі декларацій з'явилося повідомлення про суттєві зміни в майновому стані народного депутата. У його власність надійшов "подарунок у грошовій формі" у розмірі 12,6 мільйона гривень.
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Микола Тищенко збагатився на 12,6 мільйона
У декларації повідомляється, що Алла Барановська презентувала колишньому чоловікові грошовий подарунок 15 лютого. Це відбулося майже через місяць після їхнього розлучення.
Декларація про подарунок від Барановської / Скриншот
Микола Тищенко голосував проти відновлення оприлюднення декларацій, хоч опісля хвалився, що йому нічого приховувати від суспільства. У 2022 році він задекларував годинники Rolex, авто Mercedes S-класу та 5,6 мільйона гривень готівкою.
Що відомо про розлучення одіозного політика
- Після 10 років спільного життя Микола Тищенко та Алла Барановська офіційно розлучилися. Про це стало відомо 18 січня, коли вони з'явилися у залі Оболонського суду Києва.
- Народний депутат прокоментував, що причиною розриву шлюбу стала "неможливість спільного проживання". Це начебто не дозволило їм влаштовувати спільне життя та утримувати майно.
- Алла Барановська перестала висвітлювати особисте життя понад рік тому, начебто тому, що оберігала сім'ю від негативу. Та вже восени 2023 пішли чутки про їхнє розлучення. Журналісти припускають, що воно могло бути фіктивним задля того, щоб нардеп переписав свої статки на колишню дружину.