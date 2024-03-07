Презент на розлучення: Тищенко раптово отримав від ексдружини захмарну суму

Позафракційний депутат Верховної Ради Микола Тищенко оновив декларацію. З'явилась інформація про коштовний грошовий подарунок від колишньої дружини.

В єдиному реєстрі декларацій з'явилося повідомлення про суттєві зміни в майновому стані народного депутата. У його власність надійшов "подарунок у грошовій формі" у розмірі 12,6 мільйона гривень.

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У декларації повідомляється, що Алла Барановська презентувала колишньому чоловікові грошовий подарунок 15 лютого. Це відбулося майже через місяць після їхнього розлучення.



Декларація про подарунок від Барановської / Скриншот

Микола Тищенко голосував проти відновлення оприлюднення декларацій, хоч опісля хвалився, що йому нічого приховувати від суспільства. У 2022 році він задекларував годинники Rolex, авто Mercedes S-класу та 5,6 мільйона гривень готівкою.

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