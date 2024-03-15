Микола Тищенко засвітився в Ужгороді з ексдружиною: розлучену пару підловили на прогулянці

Микола Тищенко та Алла Барановська повідомили про розлучення, однак вони досі зустрічаються. Це ще одні докази припущення, що розрив їхнього шлюбу може бути фіктивним.

Думку про фіктивне розлучення Миколи Тищенка та Алли Барановської минулого року озвучили журналісти Bihus.Info. Вона знову виринає у новому розслідуванні.

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Микола Тищенко зустрівся з Барановською

Одіозний нардеп був головою Закарпатської обласної організації "Слуг народу". Він перебував на цій посаді березня 2021 року до літа 2022 року і в той період часто зупинявся у житловому комплексі, де живе Алла Барановська з сином.

Днями експодружжя побачили разом на прогулянці в Ужгороді у компанії охоронців. Згодом вони разом зайшли до будинку, де живе блогерка. Депутат вийшов звідти наступного дня. Варто зауважити, що Микола Тищенко і Алла Барановська могли зустрітися заради сина.



Тищенко з ексдружиною / Скриншот з відео УП

Михайло Ткач згодом телефоном запитав у нардепа, чи є фіктивним їхнє розлучення.

Це неправда. Це особисте запитання, вони не стосуються моєї роботи. Не хочу на них відповідати,

– відповів Микола Тищенко.

Також депутат заявив, що журналісту варто звернутися в правоохоронні органи, якщо є порушення закону. Запитання про стосунки з сім'єю і сином він назвав некоректними.

"У мене неповнолітня дитина без охорони, і тому, якщо ви будете часто це демонструвати, де живе і як живе, на вашій совісті можуть бути питання, пов'язані з його безпекою", – додав Тищенко.

Чому їхнє розлучення може бути фіктивним