Друг загиблого артиста Миколи Ленка сказав, чому тіло героя не можуть забрати

15 липня, "Дикий театр" повідомив про загибель артиста Миколи Ленка на війні. Друг полеглого музиканта поділився, що рідні військового не можуть влаштувати похорон.

Чоловік загинув під Часовим Яром під час виконання бойового завдання. Колеги згадують його як талановитого музиканта вистави "Червоне, чорне і знову червоне".

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Ілля Фетисов, керівник ансамблю української аутентичної музики "БОЖИЧІ", розповів про загиблого друга. Чоловік зізнався, що "офіційно Микола вважається зниклим безвісти". Однак, є два свідчення про його загибель. Тіло гармоніста забрати неможливо, оскільки позиції побратимів Ленка зайняті окупантами.

Микола завжди обманював, коли кричав "останній раз". Цю його фішку постійні танцюристи вже знали й ніхто не розслаблявся, коли закінчувалося "останнє" коліно – бо знали, що танець буде тривати ще. Я хочу, щоб нас ще раз обманули й ми знову побачили Миколу і потанцювали під його запальну гру,

– з щемом зазначив Фетисов.

Керівник "БОЖИЧІ" розкрив, якою була його остання зустріч з Миколою. Чоловіки зустрілися, щоб пограти один одному на інструментах та випити разом чай. За словами Іллі, Ленок, ймовірно, відчував, що бойове відрядження може стати для нього останнім.

Останній раз він був у мене безпосередньо перед останнім відправленням на передову. Просив, щоб я пограв йому на дорогу. Я грав, потім пішов на кухню готувати чай і чую – Микола взяв до рук гармонь. Я навмисно дуже довго готував чай, бо відчував, що Микола хотів набутися музики,

– поділився друг захисника.

Нагадаємо, Микола Ленок вступив у ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення. Спочатку він служив бойовим медиком у 136-му окремому батальйоні ТРО Броварів, а згодом приєднався до ансамблю своєї військової частини. У загиблого залишилися дружина і двоє неповнолітніх дітей.