Про втрату сповістила дружин Ігоря Воронки, Марина Раєвська. Побратими повідомили їй, що Ігор Воронка загинув на полі бою ввечері, 6 липня.

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Дружина воїна зізналась, що наразі неможливо влаштувати похорон та отримати офіційні документи про загибель Ігоря Воронки. Територія наразі захоплена окупантами. Офіційно він значиться як зниклий безвісти.

Я пишу це, але досі не можу в це повірити... Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях,

– написала Марина Раєвська.



Ігор Воронка / Фото з фейсбуку Сергія Демченка

Ігор Воронка був Заслуженим артистом України, оперним співаком та актором, провідним артистом Національної академічної капелі "Думка". Він брав участь у проєктах Open Opera Ukraine. Зі слів завідувачки літературної частини в театрі "Золоті ворота" Ганни Щокань, Ігор Воронка доєднався до війська у 2022 році, отримував поранення.