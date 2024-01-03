Зокрема, знаменитість згадала про одну з наймасованіших атак на Україну, яка відбулася 29 грудня. Крім того, вона показала наслідки російських обстрілів.

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Міка Ньютон висловилась про війну в Україні

Зірка поділилася, що вони з чоловіком-американцем відчули жахливі реалії повномасштабної війни. Тож, Міка Ньютон зазначила, що міжнародна спільнота повинна втрутитися і покласти край цьому дворічному жахіттю.

З Новим роком з України. Ми приїхали сюди 28 грудня і 29 грудня Україну обстріляли 150-ма ракетами… Це була наймасованіша атака на Україну з початку війни. У мене немає слів, щоб описати все. Сирени, звуки… вибухи… Моє серце болить за всіх українців зараз. Я не можу повірити, що світ не може нічого вдіяти з цим кошмаром, який триває вже два роки. Україна потребує допомоги просто зараз,

– підкреслила знаменитість.



Міка Ньютон висловилась про війну в Україні / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Вона додала, що жодна країна не хотіла б відчути щось подібне, що переживає зараз Україна. Так, Міка закликала світ до єдності та співпраці.

"Ви не захочете цього відчувати… повірте мені. Ми повинні об'єднатися і робити щось із цим… Твоя країна може бути наступною", – наголосила співачка.



Міка Ньютон звернулася до світової спільноти / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки

Приїзд Міки Ньютон в Україну