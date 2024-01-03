Зокрема, знаменитість згадала про одну з наймасованіших атак на Україну, яка відбулася 29 грудня. Крім того, вона показала наслідки російських обстрілів.
Цікаво Жінка приїхала і насварила, – Сергій Притула чесно розповів, що придбав собі під час війни
Міка Ньютон висловилась про війну в Україні
Зірка поділилася, що вони з чоловіком-американцем відчули жахливі реалії повномасштабної війни. Тож, Міка Ньютон зазначила, що міжнародна спільнота повинна втрутитися і покласти край цьому дворічному жахіттю.
З Новим роком з України. Ми приїхали сюди 28 грудня і 29 грудня Україну обстріляли 150-ма ракетами… Це була наймасованіша атака на Україну з початку війни. У мене немає слів, щоб описати все. Сирени, звуки… вибухи… Моє серце болить за всіх українців зараз. Я не можу повірити, що світ не може нічого вдіяти з цим кошмаром, який триває вже два роки. Україна потребує допомоги просто зараз,
– підкреслила знаменитість.
Міка Ньютон висловилась про війну в Україні / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Вона додала, що жодна країна не хотіла б відчути щось подібне, що переживає зараз Україна. Так, Міка закликала світ до єдності та співпраці.
"Ви не захочете цього відчувати… повірте мені. Ми повинні об'єднатися і робити щось із цим… Твоя країна може бути наступною", – наголосила співачка.
Міка Ньютон звернулася до світової спільноти / Скриншот з інстаграм-сторіс співачки
Приїзд Міки Ньютон в Україну
- Ще на початку грудня співачка оголосила, що приїде додому. Тоді стало відомо, що разом з нею в Україну завітає її чоловік Кріс Сааведра. Це буде їхня перша спільна поїздка в Україну за останні вісім років.
- Вже наприкінці грудня виконавиця виставила фото з аеропорту й зазначила, що повертається в Україну, бо дуже скучила за домом.
- За словами Міки, під час перебування в Україні вони з чоловіком хочуть відвідати Київ та Львів.