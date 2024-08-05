Слава Дьомін висловив думку, що останнім часом Христина Соловій потрапляє у скандали. Михайло Ясинський зауважив, що це складна та суперечлива тема.

До слова Давайте не грати в ці ігри, – Жадан відреагував на скандал з лайкою Соловій у Чорноморську

Продюсер вважає, що середовище, в якому формувався творчий шлях Христини Соловій, не відповідає її внутрішньому стану. На думку Ясинського, вона інша людина, ніж здається. Михайло назвав співачку "хуліганкою" і "рок-зіркою".

Вона зовсім не така, якою її зробило середовище, в якому вона зростала, робила свої перші пісні, знайшла свого продюсера, який їй зробив дуже-дуже круті пісні, відкрив Україні її надзвичайно красивий голос, але вона інша. За своїми вчинками, розмовами, скандалами, заявами – ми бачимо, що вона трохи про інше. Це більш хуліганська, провокативна особистість,

– висловився продюсер Олі Полякової.

Михайло Ясинський вважає, що Христині Соловій варто або підтримувати свій попередній образ, або позбутися його і показати себе з іншого боку.

"Це треба йти на певні жертви. Це може не зайти на велику аудиторію... Успіх, впізнаваність, популярність можуть зникнути", – додав продюсер.

Нагадаємо, Христина Соловій нещодавно втрапила у скандал через те, що вилаялась на адресу колишньої назви міста Чорноморськ (раніше – Іллічівськ). На співачку склали адмінпротокол.