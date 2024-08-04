За 13 років існування гурту вона відчула, що "злилася з іншими учасниками" і потребує змін. Нещодавно Юлія створила персоналізовані сторінки на Facebook, Spotify та YouTube, що спровокувало нову хвилю чуток про те, що вона планує стати сольною виконавицею.

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Михайло Ясинський висловився про сольну кар'єру співачки Юлії Саніної: що сказав продюсер

Поки сама артистка утримується від коментарів на цю тему, продюсер Михайло Ясинський зробив свої припущення щодо успіху її можливого рішення про сольну кар'єру. Він зазначив, що перетворення музичного проєкту в окрему музичну особистість є прикладом для багатьох продюсерів.

За його словами, цей процес має відбуватися поступово, щоб досягти успіху. Ясинський підкреслив, що правильний підхід до такого трансформування може стати ключем до успішної сольної кар'єри Юлії Саніної.

Зараз такі часи, що незрозуміло де темне, а де світле. Реальність дуже складна. Але є люди, які якісно вміють робити свою роботу. І це приклад якісної роботи. Це по-перше. По-друге, аудиторія готова зрозуміти причини, які підштовхнули її до подібних рішень. Це не тільки через те, що хтось хоче залишитися за кордоном. Це ще і якісь особисті справи. Все дуже інтелігентно перетворюється,

– сказав Михайло.

Інтерв'ю Михайла Ясинського: дивіться відео онлайн

Він також додав, що Юлія зараз перебуває в процесі пошуку свого унікального стилю. За його словами, це важливий етап для будь-якого артиста, який вирішує стати сольним виконавцем. Тому тільки час покаже, як слухачі сприймуть її новий музичний напрям і чи зможе вона завоювати серця аудиторії в новій ролі.

"Можливо, вона стане трохи іншою, з музичного погляду. Можливо, рок-музики стане менше, а попси більше. Вона шукає себе в музиці, вона шукає себе в майбутньому, яке невизначене. Але я такі подібні процеси називаю накопиченням енергії", – зазначив продюсер.

Однак він зазначив, що такі зміни та накопичення енергії є необхідними на певному етапі в житті кожної творчої людини. За його словами, подібні трансформації допомагають артистам віднайти нові грані своєї творчості, розвиватися і рухатися вперед. Такі зміни не тільки природні, але й важливі для досягнення нових висот у кар'єрі.