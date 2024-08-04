Сьогодні, 4 серпня, Даша Астаф'єва святкує день народження – їй виповнюється 39 років. Show 24 розповість про діяльність співачки і де вона перебуває зараз.

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Коротко про біографію Даші Астаф'євої

Даша Астаф'єва народилась в Орджонікідзе (з 2016 році - Покров) Дніпропетровської області. У дитинстві вона страждала від хвороби шкіри, і в той період мріяла стати красивою. З юного віку Даша цікавилась модою, голлівудськими акторами та світовими зірками.

Маленьку мене захоплювали нестандартні форми, цікаві фактури, дивні поєднання. Я дивилася, дивилася й дивилася на сторінки та фантазувала, як би перекроїти свій одяг, аби він хоч трошки походив на те, що я бачила на моделях,

– розповідала зірка.



Даша Астаф'єва в дитинстві / Фото з інстаграму Даші Астаф'євої

Після закінчення школи вона вступила на режисерський факультет Дніпропетровського театрального коледжу.

У коледжі викладали вокал, ці заняття дуже сподобались Даші Астаф'євій. Вона почала регулярно займатися з викладачем. Вже у 2007 році дівчина взяла участь у "Фабриці зірок" і дійшла до фіналу. Разом з Юлею Кавтарадзе вона увійшла до складу гурту NikitA. Колектив славився провокативними піснями та кліпами.

З часом почала зростати популярність Даші Астаф'євої як фотомоделі. Її перша серйозна фотосесія пройшла в образі Бетті Пейдж. У 2008 році Даша Астаф'єва підписала контракт із Playboy. Крім того, модель відвідувала особняк Г'ю Гефнера. За словами зірки, у них склалися доволі теплі відносини.

Як змінилось життя з початку війни

На початку повномасштабної війни Даша Астаф'єва стала волонтеркою.

Вона перестала виступати з концертами. Цьому були дві причини: артистка не могла співати через важку операцію, до того ж зірка вважає, що її репертуар під час війни недоречний.

З розбитим серцем постійно відмовляю запитам на виступи. Не до веселих пісень і яскравого вбрання. Уявіть, зранку обстріл, а ввечері я в костюмі напівоголеного зайця заводжу своє: "Аво-авокадо",

– розповіла Астаф'єва.

У 2023 році Даша Астаф'єва запустила додаток для смартфонів UnderBooks. У застосунку зібрані книжки про історію й культуру України, культові твори українських митців та інші книжки. Озвучкою більш як рік займалися українські зірки перед запуском.

Щодо громадянської позиції, Даша Астаф'єва продовжувала гастролювати в Росії після 2014 року. Про це вона пошкодувала, вже коли розпочалась повномасштабна війна. Рішення виступати для окупантів, любити все російське, вона назвала "угодою з дияволом". Та навіть 24 лютого 2022 Даша все ще не відчула себе українкою, – для цього почуття минуло більш як пів року.

Все однозначно! Українців намагаються знищити. Якщо буде хоча б маленький шанс запустити це зло до нас, воно нас знищить. Кожен день важливий, кожна дія важлива. Ми всі мали час наробити помилок, зробити або не зробити висновки. Удавати, що нема війни в країні, або писати і розповідати про це. У кожного свій шлях. Люди не думають, що колись нам всім доведеться відновлювати країну і дивитися одне одному в очі,

– ділилась Астаф'єва.

Зараз Даша Астаф'єва продовжує працювати над застосунком – лиш нещодавно йому виповнився один рік. Вона продовжує свою модельну діяльність, знімаючись як у відвертих образах, так і в вишуканих українських вбраннях.

Астаф'єва не забуває про війну, а продовжує транслювати свою позицію, відвідувати акції на підтримки військовополонених та боротися з російською пропагандою.