За 13 лет существования группы она почувствовала, что "слилась с другими участниками" и нуждается в изменениях. Недавно Юлия создала персонализированные страницы на Facebook, Spotify и YouTube, что спровоцировало новую волну слухов о том, что она планирует стать сольной исполнительницей.

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Михаил Ясинский высказался о сольной карьере певицы Юлии Саниной: что сказал продюсер

Пока сама артистка воздерживается от комментариев на эту тему, продюсер Михаил Ясинский сделал свои предположения относительно успеха ее возможного решения о сольной карьере. Он отметил, что превращение музыкального проекта в отдельную музыкальную личность является примером для многих продюсеров.

По его словам, этот процесс должен происходить постепенно, чтобы достичь успеха. Ясинский подчеркнул, что правильный подход к такому трансформированию может стать ключом к успешной сольной карьере Юлии Саниной.

Сейчас такие времена, что непонятно где темное, а где светлое. Реальность очень сложная. Но есть люди, которые качественно умеют делать свою работу. И это пример качественной работы. Во-вторых, аудитория готова понять причины, которые подтолкнули ее к подобным решениям. Это не только из-за того, что кто-то хочет остаться за границей. Это еще и какие-то личные дела. Все очень интеллигентно превращается,

– сказал Михаил.

Интервью Михаила Ясинского: смотрите видео онлайн

Он также добавил, что Юлия сейчас находится в процессе поиска своего уникального стиля. По его словам, это важный этап для любого артиста, который решает стать сольным исполнителем. Поэтому только время покажет, как слушатели воспримут ее новое музыкальное направление и сможет ли она завоевать сердца аудитории в новой роли.

"Возможно, она станет немного другой, с музыкальной точки зрения. Возможно, рок-музыки станет меньше, а попсы больше. Она ищет себя в музыке, она ищет себя в будущем, которое неопределено. Но я такие подобные процессы называю накоплением энергии", – отметил продюсер.

Однако он отметил, что такие изменения и накопление энергии необходимы на определенном этапе в жизни каждого творческого человека. По его словам, подобные трансформации помогают артистам найти новые грани своего творчества, развиваться и двигаться вперед. Такие изменения не только естественны, но и важны для достижения новых высот в карьере.