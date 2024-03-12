Морпіх Михайло Діанов розповів про розлучення з дружиною: чи вільне його серце зараз
Джерело:"Пісня мого життя"
Захисник Маріуполя Михайло Діанов поділився деталями особистого життя. Він розповів про те, як йому вдалось забути перше кохання та вперше зізнався, чи відкритий до нових стосунків.
Морпіх Михайло Діанов – поціновувач творчості гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. У новому проєкті про музику він розповів, що слова деяких пісень колективу допомагали йому пережити розлучення.
До слова Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" оголосив про розлучення з дружиною
Як Михайло Діанов забув колишню дружину
Захисник поділився, що пісня "Дим" була першою композицією з репертуару БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Ця та наступні треки відгукувалися в серці Михайла.
Це було якраз під час мого розлучення. У мене всередині "без неї ніяк", але ти хочеш бути з нею. Я дуже романтична людина. Сергій теж розлучився, у нього така сама історія. Він написав пісню Дим, де сказано: "Нехай про тебе тут залишиться лиш дим". Я забув про колишню дружину як про дим. Я зараз абсолютно вільний,
– зізнався Діанов.
Михайло Діанов відповів, що зараз не перебуває у нових стосунках, його серце вільне. Але поділився, що, можливо, готовий до цього.
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Дим": дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя захисника
- Михайло Діанов розлучився з дружиною Ольгою ще близько 13 років тому. Та, повернувшись з російського полону, зізнався, що досі її кохає. Морпіх називав себе однолюбом, але не наважувався пропонувати їй зійтися вдруге, адже боявся почути відмову.
- Наприкінці минулого року захисник поділився фото з донькою Катериною та дружиною Ольгою і підписав їх: "Нарешті сім'я докупи". З цього фани зробили висновок, що подружжя все-таки возз'єдналося. Та згодом Михайло Діанов спростував чутки і підкреслив, що вони не разом.