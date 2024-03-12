Морпех Михаил Дианов – ценитель творчества группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. В новом проекте о музыке он рассказал, что слова некоторых песен коллектива помогали ему пережить развод.
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Как Михаил Дианов забыл бывшую жену
Защитник поделился, что песня "Дим" была первой композицией из репертуара БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Эта и последующие треки отзывались в сердце Михаила.
Это было как раз во время моего развода. У меня внутри "без нее никак", но ты хочешь быть с ней. Я очень романтичный человек. Сергей тоже развелся, у него такая же история. Он написал песню Дым, где сказано: "Пусть о тебе здесь останется лишь дым". Я забыл о бывшей жене как о дыме. Я сейчас абсолютно свободен,
– признался Дианов.
Михаил Дианов ответил, что сейчас не находится в новых отношениях, его сердце свободно. Но поделился, что, возможно, готов к этому.
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Дим": смотрите видео онлайн
Что известно о личной жизни защитника
- Михаил Дианов развелся с женой Ольгой еще около 13 лет назад. И, вернувшись из российского плена, признался, что до сих пор ее любит. Морпех называл себя однолюбом, но не решался предлагать ей сойтись во второй раз, ведь боялся услышать отказ.
- В конце прошлого года защитник поделился фото с дочерью Екатериной и женой Ольгой и подписал их: "Наконец семья вместе". Из этого фаны сделали вывод, что супруги все-таки воссоединились. Но впоследствии Михаил Дианов опроверг слухи и подчеркнул, что они не вместе.