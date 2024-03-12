Морпіх Михайло Діанов – поціновувач творчості гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. У новому проєкті про музику він розповів, що слова деяких пісень колективу допомагали йому пережити розлучення.
До слова Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" оголосив про розлучення з дружиною
Як Михайло Діанов забув колишню дружину
Захисник поділився, що пісня "Дим" була першою композицією з репертуару БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Ця та наступні треки відгукувалися в серці Михайла.
Це було якраз під час мого розлучення. У мене всередині "без неї ніяк", але ти хочеш бути з нею. Я дуже романтична людина. Сергій теж розлучився, у нього така сама історія. Він написав пісню Дим, де сказано: "Нехай про тебе тут залишиться лиш дим". Я забув про колишню дружину як про дим. Я зараз абсолютно вільний,
– зізнався Діанов.
Михайло Діанов відповів, що зараз не перебуває у нових стосунках, його серце вільне. Але поділився, що, можливо, готовий до цього.
БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Дим": дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя захисника
- Михайло Діанов розлучився з дружиною Ольгою ще близько 13 років тому. Та, повернувшись з російського полону, зізнався, що досі її кохає. Морпіх називав себе однолюбом, але не наважувався пропонувати їй зійтися вдруге, адже боявся почути відмову.
- Наприкінці минулого року захисник поділився фото з донькою Катериною та дружиною Ольгою і підписав їх: "Нарешті сім'я докупи". З цього фани зробили висновок, що подружжя все-таки возз'єдналося. Та згодом Михайло Діанов спростував чутки і підкреслив, що вони не разом.