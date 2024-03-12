Морпіх Михайло Діанов – поціновувач творчості гурту БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. У новому проєкті про музику він розповів, що слова деяких пісень колективу допомагали йому пережити розлучення.

До слова Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" оголосив про розлучення з дружиною

Як Михайло Діанов забув колишню дружину

Захисник поділився, що пісня "Дим" була першою композицією з репертуару БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Ця та наступні треки відгукувалися в серці Михайла.

Це було якраз під час мого розлучення. У мене всередині "без неї ніяк", але ти хочеш бути з нею. Я дуже романтична людина. Сергій теж розлучився, у нього така сама історія. Він написав пісню Дим, де сказано: "Нехай про тебе тут залишиться лиш дим". Я забув про колишню дружину як про дим. Я зараз абсолютно вільний,

– зізнався Діанов.

Михайло Діанов відповів, що зараз не перебуває у нових стосунках, його серце вільне. Але поділився, що, можливо, готовий до цього.

БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ – "Дим": дивіться відео онлайн

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