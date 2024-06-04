Захисник Маріуполя Діанов прокоментував чутки про його роман з Олею Поляковою
Джерело:Дмитро Гордон
Військовий і захисник Маріуполя Михайло Діанов висловився щодо чуток про його нібито роман зі співачкою Олею Поляковою. Водночас він розповів про спілкування з чоловіком артистки – Вадимом Буряковським.
За словами військовослужбовця, йому навіть приписували стосунки з Дашею Астаф'євою. Користувачі дійшли до такого висновку після опублікованих спільних фото зірок.
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Втім, Михайло заявив, що познайомився з Олею через її благодійний фонд. Згодом його запрошували на активний відпочинок, як захисника України, який мав потребу у реабілітації.
Крайній раз – два місяці тому в них був. Вони мене в полон взяли. В мене рука тоді не була відкрита і я міг собі й поплавати, і рибу ловити,
– поділився Діанов.
Водночас військовий прокоментував чутки про роман з Поляковою. Такі припущення висловили користувачі через спільну риболовлю зірок в озері. Артистка заперечила стосунки з бійцем, що зробив і він.
Ні, взагалі! Там в неї чоловік. По-перше, який роман? По-друге, він постійно вдома. Ми з Олею друзі. Ми з нею нормально спілкуємося. Ніяких навіть натяків ні з її сторони, ні з моєї не було. Друзі,
– запевнив військовий.
До того ж Михайло зазначив, що бував вдома в Олі, оскільки отримував такі запрошення від її чоловіка Вадима. Як виявилося, чоловіки товаришують.
Михайло Діанов про "роман" з Олею Поляковою: дивіться відео онлайн
Михайло Діанов: що відомо про захисника Маріуполя
- У 2015 році почав служити у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді, де пробув рік. Згодом він повернувся до рідного Тернополя у відпустку. Пізніше чоловік став бійцем 36-ї окремої бригади морської піхоти.
- У травні 2022 року окремий загін спеціального призначення "Азов" опублікував у своєму телеграм-каналі фото поранених бійців з "Азовсталі", серед яких був Михайло Діанов. У загоні він мав позивний "Мішаня".
- 21 вересня 2022 року його звільнили з російського полону.
- Михайло підтримав проєкт "Дитинство без війни", перерахувавши на евакуацію дітей-сиріт із зони бойових дій 400 тисяч гривень з коштів, які йому задонатили українці на лікування.