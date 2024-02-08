Музичне відкриття минулого року Klavdia Petrivna приховує своє обличчя, пише 24 Канал. Це нормальна практика для багатьох світових артистів: Sia, Gorillaz, Marshmello, Daft Punk, Бенксі тощо.

Цікаво Хто така Маша Кондратенко: авторка тікток-хітів, яка може ховатися за образом Klavdia Petrivna

На піку популярності Klavdia Petrivna у мережі вже були спроби розкрити її особистість. Найбільш імовірно, що під її образом ховається львів'янка Соломія Опришко. Її кілька разів "світив" виконавець OSTY, з яким дівчина співала в дуеті. Голос Соломії дуже схожий до того, як звучить Klavdia Petrivna.

Соломія Опришко може бути справжньою Klavdia Petrivna: відео

Тепер цю теорію піддають сумніву, адже на премії "Золота Зоря Лірум", де Klavdia Petrivna перемогла у номінації "Дебют року", нагороду прийшла забрати Маша Кондратенко. Вона злегка прикрила обличчя капелюшком, який нагадав багатьом аватарку Klavdia Petrivna у соціальних мережах.

Тепер у мережі активно обговорюють, чи справді під образом хітмейкерки може ховатися Маша Кондратенко, відома піснями "Люлі-люлі", "Ванька-встанька".

Мережу розривають меми про Klavdia Petrivna та Машу Кондратенко

Коментарі в мережі вже переросли у меми, які створюють користувачі. У соцмережі Х (раніше відома як твітер) фани жартують про справжню особистість Klavdia Petrivna та її порівняння з Машею Кондратенко.



Меми про Машу Кондратенко та Klavdia Petrivna / Скриншоти з Х



Меми про Машу Кондратенко та Klavdia Petrivna / Скриншоти з Х



Меми про Машу Кондратенко та Klavdia Petrivna / Скриншоти з Х

Машу Кондратенко та її можливе альтер его Klavdia Petrivna стали порівнювати з іншими світовими зірками. Зокрема, з персонажем Ханною Монтаною, яка була звичайною школяркою вдень, а вночі – знаменитою співачкою.





Меми про Машу Кондратенко та Klavdia Petrivna / Скриншоти з Х

У мережі припускають, що Маша Кондратенко може взяти участь у наступному Нацвідборі.



Меми про Машу Кондратенко та Klavdia Petrivna / Скриншоти з Х



Меми про Машу Кондратенко та Klavdia Petrivna / Скриншоти з Х

Маша Кондратенко може виявитися не тільки Klavdia Petrivna, а ще й працівницею ДТЕК.



Меми про Машу Кондратенко та Klavdia Petrivna / Скриншоти з Х