Зробив це вперше: MELOVIN знявся оголеним у новому кліпі на пісню Dreamer

Співак MELOVIN представив кліп на пісню, з якою виступив на Нацвідборі-2024. У ньому він розповів про свій шлях мрійника від самого народження.

Український артист MELOVIN запрем'єрив новий кліп у свій день народження – 11 квітня йому виповнилося 27 років. Сьогодні співак вирішив відкрити аудиторії нову частинку своєї душі.

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MELOVIN презентував новий відвертий кліп

У новій відеороботі артист продемонстрував шлях власного внутрішнього мрійника від самого народження. Він розповів про історію свого становлення, де не завжди було все казково. Саме тому MELOVIN закликав фанів продовжувати мріяти та не опускати руки на шляху до реалізації власних мрій.

Ця робота особлива для мене саме через її глибину та філософію. "Народжені, щоб сяяти і ніяк інакше": так ми всередині команди та з режисерами Павлом Закревським і Маріамі Погребинською охрестили цей кліп. Це історія від народження мрійника і до… А до чого, кожен вирішить для себе сам після перегляду кліпу,

– поділився MELOVIN.



MELOVIN вперше оголився у кліпі / Фото пресслужби

У новій відеороботі MELOVIN постає у кількох цікавих образах – це знайомий фанам костюм із національного відбору на Євробачення-2024 та кілька його видозмінених версій у чорному та білому кольорах. Ще співак шокував відвертими кадрами, задля яких переборов страх.

"Я вперше був оголеним на майданчику. Оголений повністю. Це було морально незвично, виникало багато суперечностей всередині. Хто б погодився бути оголеним перед величезною знімальною командою? Це було змаганням всередині себе. Але ж, сам вигадав цей кадр – іди до кінця, якщо називаєш себе творцем. Це вартувало цього! Це вийшло без прикрас, по-справжньому. Так само як 27 років тому", – зізнався MELOVIN.



MELOVIN вперше оголився у кліпі / Фото пресслужби

Своїм новим кліпом Dreamer виконавець вкотре наголосив – люди народжуються щирими мрійниками, які роблять цей світ яскравішим і кращим, лише віра в це допоможе впоратися з усіма викликами та пройти цей шлях гідно.

"Сяйте яскраво і нічого не бійтесь. Мрійте та здійснюйте свої мрії! Ми не народжені, щоб бути в руках страху. Ми народжені сяяти і ніяк інакше", – звернувся до фанів MELOVIN.

Як MELOVIN показав себе на Нацвідборі

Виконавець втретє взяв участь у Нацвідборі на Євробачення та виступив з піснею Dreamer, на мелодію якої його надихнув Володимир Івасюк. Він посів третє місце за всіма результатами, отримавши 9 балів від суддів та 9 балів від глядачів.

Спершу MELOVIN неоднозначно висловився про голосування та критикував результати. Він заявив, що "має запитання" до голосування в Дії, яке так несподівано провалилося. Та згодом артист зізнався, що не зміг стримати емоцій. Він цілковито підтримує переможниць alyona alyona & Jerry Heil.