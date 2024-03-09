Мене це вибило з колії, – MELOVIN відверто розповів про боротьбу з алкоголізмом

26-річний MELOVIN зізнався, що тривалий час мав алкогольну залежність. Крім того, він поділився, що вживав інші заборонені речовини.

Виконавець розкрив, що стало причиною його алкоголізму. До того ж він розповів, чи досі вживає спритне.

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Як у MELOVIN розпочалася алкогольна залежність

Співак поділився, що 2019 рік був для нього напрочуд успішним. Однак пандемія COVID-19 все перекреслила. Тоді MELOVIN "зламався" і знайшов розраду в алкоголі. Він навіть вдавався до вживання заборонених речовин.

Вперше ти потрапляєш у ситуацію, коли не розумієш, звідки взяти гроші, щоб оплатити команду. Як їх тягнути? Ніхто ж до цього мене не готував. Ти вперше в такому тупику... Що робити? У мене був ступор і я вирішив це запивати алкоголем,

– зізнався виконавець.

Коли MELOVIN припинив вживати алкоголь

Артист розповів, що в один момент просто почав "пухнути". Водночас тоді він не розумів, чому так відбувається і вирішив видалити грудки Біша, щоб виглядати стрункішим.

Видалення грудок Біша – це хірургічна операція розроблена для видалення жирових відкладень, розташованих у щічній ділянці. Її мета – зменшити округлість щік, зробити овал обличчя чіткішим і покращити зовнішній вигляд вилиць.

Для цього MELOVIN потрібно було здати кров. Саме тоді медики виявили, що співак перебуває на переддіабетичній стадії. Водночас артист замість того, щоб кинути пити, почав вживати спиртне ще більше.

Мене це ввело у відчай – дізнатися у 26 років про те, що в тебе цукровий діабет і гепатоз печінки, який може перерости в цироз. Мене це вибило з колії і я продовжив вживати алкоголь,

– пояснив виконавець.

Проте якось йому стало дуже погано у тверезому стані. Тоді, за словами співака, він відчув повне оніміння кінцівок та інтенсивний колючий біль. Після цього MELOVIN ще раз звернувся до лікарів, які вже поставили йому діагноз діабет і він вирішив відмовитися від алкоголю. Наразі співак не вживає близько 10 місяців.

Інтерв'ю з MELOVIN: дивіться відео онлайн

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