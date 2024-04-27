Маша Єфросиніна вперше за довгий час побачилася з донькою: чуттєве фото довгоочікуваної зустрічі
Джерело:Маша Єфросиніна
20-річна донька телеведучої Маші Єфросиніної навчається за кордоном, тому немає можливості часто бачитися із зірковою мамою. Однак, жінкам нещодавно вдалося зустрітися, з чим знаменитість поділилася з прихильниками.
Маша показала момент зустрічі з донькою Наною після довготривалої розлуки. Дівчата виглядають щасливими у компанії одна одної.
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Маша Єфросиніна зустрілася з донькою
Ведуча доволі рідко показує у блозі свою доньку. Однак, цього разу зірка вирішила опублікувати радісний момент довгоочікуваної зустрічі. На кадрі Маша міцно обійняла 20-річну Нану. За словами знаменитості, її донька проведе з нею 5 днів в Іспанії.
Моя Нана. Мамина на п'ять днів,
– поділилася Єфросиніна.
Маша Єфросиніна з донькою Наною / Скриншот з інстаграм-сторіс ведучої
Що відомо про доньку Єфросиніної
- У 2021 році Нана переїхала з України до Канади, щоб продовжити навчання в коледжі. Однак, карантин через пандемію COVID-19 справив шалене враження на дівчину, тому вона вирішила здобувати освіту в Європі. Нана вступила до університету в Нідерландах.
- Дівчині не подобається публічність. Вона вважає, що популярність обмежує її свободу й додає тиску на приватне життя.
- Єфросиніна підкреслила, що вирішила бути завжди на боці своїх дітей, тож підтримує позицію Нани й навіть перед тим, як розповісти історії з життя дівчини, запитує на це дозвіл в неї.