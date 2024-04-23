Тебе рве на частини, – Єфросиніна зізналась, чи ображена на Христину Соловій після скандалу

Маша Єфросиніна після скандалу з Христиною Соловій прокоментувала, чи ображена на співачку. Та вперше зізналась, чи запрошувала на інтерв'ю Сергія Жадана.

Пройшло немало часу після інтерв'ю Христини Соловій Маші Єфросиніній. Та воно залишається одним з найбільш обговорюваних за останній час.

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Як Єфросиніна пережила скандал

Маша Єфросиніна розповіла, що пережила скандальне інтерв'ю приблизно так, як і усі періоди за час повномасштабного вторгнення, коли ставала об'єктом обговорення та дискусій.

Мені важко переживати той момент, що я читаю багато того, з чим я не можу ані посперечатися, ані вийти виправдовуватися. Це дуже важкі кілька днів, коли тебе рве на частини. І взагалі та дискусія, яка виникла після інтерв'ю, була для мене неочікуваною, масштаб її був величезним,

– підкреслила ведуча.

Зараз зірка вважає, що розмова з Христиною вийшла успішною. Саме через ті цікаві дискусії й те, скільки людей висловилось про інтерв'ю, русифікацію тощо.

Чи образилась Маша на Христину Соловій

У мене взагалі з таким явищем, як образа, відбуваються дивні речі. Я от не вважаю, що образа зараз – це конструктивне почуття. Я зрозуміла вже на майданчику, що я зовсім по-іншому її собі уявляла,

– відповіла на запитання ведуча.

Маша Єфросиніна зізналась, що не була знайома з Христиною Соловій. Лише бачила її на виступах та сприймала як крихку дівчину з фантастичним голосом.

"Тут це була жінка з позицією, з характером, з достатньо провокативною жорсткою заявою, до якої я не була готова", – зауважила знаменитість.

Чи запрошувала Жадана на інтерв'ю

, в інтерв'ю між ведучою та співачкою виник конфлікт через звинувачення Христини. Соловій заявила, що у тих, хто розмивав кордони між Україною і Росією, "кров на руках". Це викликало емоційну реакцію Єфросиніної.

Ведуча зізналась, що взагалі восени 2023 довго та наполегливо запрошувала саме Сергія Жадана на інтерв'ю. Та він тоді поставив одну умову.

"Він поставив тоді умову, що прийде з Христиною. Нас це трохи здивувало, тому що нам вперше гість ставить такі умови, що він буде не сам. Але нам здалося, що це буде цікаво. Чому ні? Він написав, що давайте після Нового року, мовляв, поки багато справ. І коли ми повернулися з цією пропозицією, ми отримали різку відповідь: "Ні". Він відмовився. Але Христина була готова, ми її окремо запросили, це теж цікаво", – розповіла Єфросиніна.

Маша зауважила, що могла б і не запитувати про особисте життя. Адже Жадан для неї є цікавою особистістю та героєм нашого часу. Однак зараз він не хоче давати їй інтерв'ю.

Після виходу інтерв'ю я особисто написала Сергію: "Чи не хочете ви дати мені інтерв'ю?". Він написав: "При всій повазі – ні",

– сказала Єфросиніна.



Маша Єфросиніна / Фото "Української правди"

Нагадаємо, що в інтерв'ю Христина Соловій вперше розповіла про стосунки з Сергієм Жаданом. Їхній роман тривав з початку повномасштабної війни й завершився через те, що співачка закохалася в іншого.