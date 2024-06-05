Багато хто не витримує, – Маша Єфросиніна з чоловіком вперше прокоментували чутки про розлучення
Джерело:Маша Єфросиніна
Останнім часом мережею розповсюдилися чутки про розлучення ведучої Маші Єфросиніної з її чоловіком-військовим Тимуром Хромаєвим. Подружжя вирішило прокоментувати ці плітки.
Через службу чоловіка Маші у ЗСУ пара підтримує стосунки на відстані. Зірки висловилися, що хоч це і важко, втім – можливо.
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Єфросиніна зізналася, що чутки про розлучення з чоловіком дійшли навіть до її доньки Нани. Дівчина надіслала повідомлення з цими плітками мамі, що збентежило ведучу. У смс йшлося про те, що зірка побачила на свої очі зраду.
Я подумала, що я нікого ніде не заставала. Де я тебе мала застати, приїхати на Запорізький напрямок, відкрити вашу чоловічу хатинку, вбігти і сказати: "Ах ти, відірвися від мого чоловіка",
– поділилися Маша.
Водночас Тимур розповів, що вже чув ці чутки від своїх друзів. Втім, Хромаєв зазначив, що плітки з'явилися, ймовірно, через складність підтримувати стосунки на відстані.
Багато хто не витримує. Це м'який ґрунт для того, щоб спекулювати. І, мабуть, людям потрібно давати відповідь якусь. Я розумію, що це важка річ – утримувати стосунки на дистанції, але в кожного своя ситуація,
– підкреслив військовий.
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв про чутки: дивіться відео онлайн
Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв: що відомо про подружжя
- У серпні 2003 року пара одружилася. Через рік у Маші і Тимура народилася донька Нана.
- У 2013 році вони вирішили розійтися й протягом року прожили окремо. Єфросиніній з Хромаєвим бракувало емоцій, романтики та несподіванок. Тимур – досить закрита людина, а Марії це не подобалося.
- Однак, кохання між подружжям виявилося сильнішим за відмінності характерів. У серпні 2014 року телеведуча народила коханому сина Олександра.
- Повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвело до нових випробувань у подружньому житті Єфросиніної. Тимур долучився до ЗСУ, а телеведуча разом з дітьми виїхала за кордон. Якийсь час жінка жила на дві країни – Україна та Польща, однак згодом повернулася до Києва.
- Подружжя бачиться рідко, оскільки Тимур служить у війську.