Поклала на себе х**,– Маша Єфросиніна здивувала заявою про проблеми зі здоров'ям
Джерело:Маша Єфросиніна
Відома українська ведуча Маша Єфросиніна шокувала шанувальників погіршенням стану здоров'я. Жінка поділилася з підписниками причиною змін у її самопочутті.
Ба більше, Маша зізналася, що занадто мало часу приділяла відпочинку. Їй не дозволяє це зробити щільний робочий графік.
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Що сталося з Машою Єфросиніною
Ведуча у своєму блозі поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Через відсутність відпочинку у Маші порушився сон, апетит та змінився рівень гормонів в організмі.
Жінка, яку ви бачите перед собою – це її особистий скарб, на який вона поклала свій великий сталевий х*й, заборонивши собі відпочивати, бо купа "набагато важливіших справ". І довела себе до порушення сну, апетиту, гормонального розладу, особистих проблем та виснаження,
– поділилася ведуча.
Маша Єфросиніна про проблеми зі здоров'ям / Скриншот з інстаграм-сторіс ведучої
Маша Єфросиніна поскаржилася на погіршення самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс ведучої
Хто з українських зірок нещодавно скаржився на стан здоров'я
- Акторка Катерина Тишкевич зосереджена на процесі лікування своїх шрамів, які має через сепсис. До того ж дівчина постійно шукає способи подолання головного болю, який супроводжує її вже протягом років.
- Український музикант Антон Крамер повідомив, що у нього діагностували хворобу Лайма. Захворювання вразило його суглоб, що значно погіршило стан здоров'я. На музиканта чекає операція.
- Хореографиня Олена Шоптенко розповіла про складну травму ноги: у неї порвалися дві зв'язки колінного суглоба з чотирьох. Нещодавно Шоптенко перенесла операцію на нозі. Хірургічне втручання минуло успішно. Танцівниця очікує на якісне відновлення, адже планує продовжувати свою роботу.