Поклала на себе х**,– Маша Єфросиніна здивувала заявою про проблеми зі здоров'ям

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна шокувала шанувальників погіршенням стану здоров'я. Жінка поділилася з підписниками причиною змін у її самопочутті.

Ба більше, Маша зізналася, що занадто мало часу приділяла відпочинку. Їй не дозволяє це зробити щільний робочий графік.

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Що сталося з Машою Єфросиніною

Ведуча у своєму блозі поскаржилася на проблеми зі здоров'ям. Через відсутність відпочинку у Маші порушився сон, апетит та змінився рівень гормонів в організмі.

Жінка, яку ви бачите перед собою – це її особистий скарб, на який вона поклала свій великий сталевий х*й, заборонивши собі відпочивати, бо купа "набагато важливіших справ". І довела себе до порушення сну, апетиту, гормонального розладу, особистих проблем та виснаження,

– поділилася ведуча.



Маша Єфросиніна про проблеми зі здоров'ям / Скриншот з інстаграм-сторіс ведучої



Маша Єфросиніна поскаржилася на погіршення самопочуття / Скриншот з інстаграм-сторіс ведучої

Хто з українських зірок нещодавно скаржився на стан здоров'я