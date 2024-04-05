Более того, Маша призналась, что слишком мало времени уделяла отдыху. Ей не позволяет это сделать плотный рабочий график.
К слову Исчезновение кольца, странный фон и другое: в сети сомневаются в правдивости видеообращения Кейт
Что произошло с Машей Ефросининой
Ведущая в своем блоге пожаловалась на проблемы со здоровьем. Из-за отсутствия отдыха у Маши нарушился сон, аппетит и изменился уровень гормонов в организме.
Женщина, которую вы видите перед собой – это ее личное сокровище, на которое она положила свой большой стальной х*й, запретив себе отдыхать, потому что куча "гораздо более важных дел". И довела себя до нарушения сна, аппетита, гормонального расстройства, личных проблем и истощения,
– поделилась ведущая.
Маша Ефросинина о проблемах со здоровьем / Скриншот из инстаграмм-сторис ведущей
Маша Ефросинина пожаловалась на ухудшение самочувствия / Скриншот из инстаграмм-сторис ведущей
Кто из украинских звезд недавно жаловался на состояние здоровья
- Актриса Екатерина Тышкевич сосредоточена на процессе лечения своих шрамов, которые имеет из-за сепсиса. К тому же девушка постоянно ищет способы преодоления головной боли, которая сопровождает ее уже на протяжении лет.
- Украинский музыкант Антон Крамер сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма. Заболевание поразило его сустав, что значительно ухудшило состояние здоровья. Музыканта ждет операция.
- Хореограф Алена Шоптенко рассказала о сложной травме ноги: у нее порвались две связки коленного сустава из четырех. Недавно Шоптенко перенесла операцию на ноге. Хирургическое вмешательство прошло успешно. Танцовщица ожидает качественного восстановления, ведь планирует продолжать свою работу.