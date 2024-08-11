Коли х*рово, – Маша Єфросиніна кардинально змінила імідж і заговорила про проблеми в житті

Ведуча Маша Єфросиніна розповіла про погіршення самопочуттям. Вона розкрила, як частково змогла його подолати.

Зірка похизувалася кардинальною зміною іміджу. Цікаво, що днями те ж саме зробила й Ольга Фреймут, яка пофарбувала волосся в інший колір.

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Втім, Єфросиніна змінила лише довжину зачіски, зробивши каре та залишивши довгий чубчик. За словами Маші, вона вирішила постати в новому образі через особисті проблеми. Однак, що саме сталося з зіркою – поки невідомо. Ведуча також зізналася, що згодом піде до спортзалу, оскільки це їй допомагає покращити моральний стан.

Кажуть, що, коли х*рово, треба йти до зали. Я пішла, змінила зачіску. Але, відчуваю, до зали все одно доведеться,

– підкреслила Маша.



Маша Єфросиніна змінила імідж / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Ольга Фреймут, яка нещодавно повернулася з Великої Британії до України, потішила прихильників новим образом. Ведуча коротко підстриглася та пофарбувалася в темний колір, таким чином позбувшись блонду. За її словами, вона пішла до перукаря, клієнткою якого вже є 14 років.