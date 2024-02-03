Телеведуча Маша Єфросиніна не так часто показує своїх рідних у соціальних мережах: старша донька забороняє публікувати з нею фото, а чоловік ніколи не був фанатом публічності. Та днями вона показала нове фото Тимура Хромаєва, який служить у ЗСУ.

До слова Поза межею людських сил, – художниця Гапчинська розповіла, як чоловік змінився після фронту

Маша Єфросиніна про успіхи чоловіка в ЗСУ

Ведуча опублікувала у сторіз скриншот з відеорозмови з чоловіком, поки він був на фронті. Вона розповіла, що часто запитує Тимура про те, що можна показати про нього шанувальникам. Та він лише закликає дружину продовжувати надавати сили своїй авдиторії.

Та зараз Маша Єфросиніна все-таки вирішила похвалитися успіхами коханого. Тимура Хромаєва вже вдруге запросили на зустріч з військовими НАТО.

Я ним пишаюся: Тимура вже вдруге запросили до військових НАТО для обміну нашим досвідом та обговорення тих технологій, з яким він та його побратими розробили та працюють, показуючи дивовижні результати у знищенні ворожих цілей,

– поділилась ведуча.



Маша Єфросиніна показала чоловіка / Фото з інстаграм-сторіз

Чим займається чоловік Маші Єфросиніної