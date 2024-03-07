Дуже схожа на маму: 19-річна Маша Полякова неочікувано стала блондинкою

Маша Полякова приміряла образ зіркової мами, чим дуже здивувала підписників. Дівчина одягнула білу перуку та рожеву сукню співачки.

Блогерка поділилася з фоловерами роликом-перевтіленням під пісню мами "Щоб не плакати, я сміюся".

Нагадаємо Старшу доньку Олі Полякової звинуватили в крадіжці на 8 тисяч гривень: що про це каже Маша

Маша Полякова приміряла образ мами

На відео дівчина спочатку з’явилася без макіяжу, у чорній кофтинці та джинсах, а згодом з ефектним макіяжем. Його виконав зірковий візажист Єгор Андрюшин, відео якого набирають мільйони переглядів. Він підкреслив схожі риси обличчя матері й дочки, а також відтворив мейк, який полюбляє Оля. Вкінці відео дівчина вже постає в білій перуці, рожевій сукні та з макіяжем, як в мами.

Як вам перевтілення? Схожі?

– поцікавилася у підписників Маша.

Підписники були здивовані схожістю дочки й мами, але знайшли й відмінності. Вони зазначили, що їх відрізняє – міміка. У Олі вона більш виражена, ніж у Маші.

"Це щось нереальне! Яка схожість з мамою! Тільки Єгор міг підкреслити однакові з мамою риси! Браво!"

"Ще від "Ліги Сміху" пам'ятаю, як Маша на коні вийшла на сцену, і всі були шоковані, яка точна копія мами!"

"Схожа, але міміка у Маші інша!"

"Це не перевтілення, це просто фантастика!!!!! Знову чарівні руки Єгора, творять магію!"

"Блонд вам личить більше"

"Дуже схожа на маму. Професійне перевтілення"

"Донька Олі Полякової схожа на Олю більше, ніж сама Полякова на себе"

"Маші не потрібні перевтілення, вона сама красуня"

Маша Полякова вже повторювала образ матері