Дуже схожа на маму: 19-річна Маша Полякова неочікувано стала блондинкою

7 березня 2024, 21:44
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Джерело:

Маша Полякова

Маша Полякова приміряла образ зіркової мами, чим дуже здивувала підписників. Дівчина одягнула білу перуку та рожеву сукню співачки.

Блогерка поділилася з фоловерами роликом-перевтіленням під пісню мами "Щоб не плакати, я сміюся".

Нагадаємо Старшу доньку Олі Полякової звинуватили в крадіжці на 8 тисяч гривень: що про це каже Маша

Маша Полякова приміряла образ мами

На відео дівчина спочатку з’явилася без макіяжу, у чорній кофтинці та джинсах, а згодом з ефектним макіяжем. Його виконав зірковий візажист Єгор Андрюшин, відео якого набирають мільйони переглядів. Він підкреслив схожі риси обличчя матері й дочки, а також відтворив мейк, який полюбляє Оля. Вкінці відео дівчина вже постає в білій перуці, рожевій сукні та з макіяжем, як в мами. 

Як вам перевтілення? Схожі?
– поцікавилася у підписників Маша.

Підписники були здивовані схожістю дочки й мами, але знайшли й відмінності. Вони зазначили, що їх відрізняє – міміка. У Олі вона більш виражена, ніж у Маші. 

  • "Це щось нереальне! Яка схожість з мамою! Тільки Єгор міг підкреслити однакові з мамою риси! Браво!"
  • "Ще від "Ліги Сміху" пам'ятаю, як Маша на коні вийшла на сцену, і всі були шоковані, яка точна копія мами!"
  • "Схожа, але міміка у Маші інша!"
  • "Це не перевтілення, це просто фантастика!!!!! Знову чарівні руки Єгора, творять магію!"
  • "Блонд вам личить більше"
  • "Дуже схожа на маму. Професійне перевтілення"
  • "Донька Олі Полякової схожа на Олю більше, ніж сама Полякова на себе"
  • "Маші не потрібні перевтілення, вона сама красуня"

Маша Полякова вже повторювала образ матері

  • Раніше виконавиця та її старша донька опублікували в інстаграмі пости, де Маша позує у сукні, в якій колись фотографувалася сама Оля, проте стилізували мама і дочка її по-різному.
  • Образ Олі був з високим ірокезом та яскравим макіяжем з вишневими губами, а Маші – ніжний макіяж у персикових тонах, локони та рожевий кашкет. 
  • У такому аутфіті артистка була на одному з ефірів шоу "Маска", яке транслювали ще до початку повномасштабної війни.

Автор: Вікторія Вітер