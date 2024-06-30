Вона вирішила показати свою природню красу. Під цими кадрами, фани відзначили схожість Марії з образами епохи Ренесансу.
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Фотосесія відбулася в атмосферній локації, оточеній зеленими рослинами, з великим вікном та басейном на задньому плані. 19-річна дівчина постала перед камерою без макіяжу. До того ж на нових світлинах Маша позувала оголеною, прикриваючись лише білим простирадлом.
Ці кадри викликали бурхливу реакцію фанів, які порівняли зовнішність Маші з красою епохи Ренесансу. Коментатори відзначили природність і індивідуальність вроди дівчини, підкреслюючи відсутність косметологічних втручань.
- "Зовнішність епохи Ренесанс";
- "Як гарно дивитися на таку красу: ніяких ботоксів, губ, як у качки, й тому подібне. Гарна, індивідуальна краса!";
- "Останнє фото чомусь здалася схожим із картиною "Мона Ліза". Усі світлини чудові й трохи загадкові";
- "Розкішна! Дуже круті фото і прекрасна Маша";
- "Якась така дуже цікава зовнішність. Наче з епохи Ренесансу. Гарна дуже!";
- "Машо, ти чарівна на всіх фото".
Що відомо про Машу Полякову
- Це популярна блогерка в тіктоці та інстаграмі.
- Маша успадкувала від матері любов до музики та бажання розвиватися в цьому напрямку.
- Дівчина прагне до самостійності й стверджує, що не користується статусом зіркової матері.
- За словами Маші, вона сама заробляє на життя, отримуючи приблизно 100 тисяч гривень щомісяця.