Она решила показать свою естественную красоту. Под этими кадрами, фаны отметили сходство Марии с образами эпохи Ренессанса.

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Фотосессия состоялась в атмосферной локации, окруженной зелеными растениями, с большим окном и бассейном на заднем плане. 19-летняя девушка предстала перед камерой без макияжа. К тому же на новых фотографиях Маша позировала обнаженной, прикрываясь лишь белой простыней.

Эти кадры вызвали бурную реакцию фанов, которые сравнили внешность Маши с красотой эпохи Ренессанса. Комментаторы отметили естественность и индивидуальность красоты девушки, подчеркивая отсутствие косметологических вмешательств.

"Внешность эпохи Ренессанс";

"Как красиво смотреть на такую красоту: никаких ботоксов, губ, как у утки, и тому подобное. Красивая, индивидуальная красота!";

"Последнее фото почему-то показалась схожим с картиной "Мона Лиза". Все фотографии замечательные и немного загадочные";

"Роскошная! Очень крутые фото и прекрасная Маша";

"Какая-то такая очень интересная внешность. Как будто из эпохи Ренессанса. Красивая очень!";

"Маша, ты очаровательна на всех фото".

Что известно о Маше Поляковой