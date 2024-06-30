Она решила показать свою естественную красоту. Под этими кадрами, фаны отметили сходство Марии с образами эпохи Ренессанса.

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Фотосессия состоялась в атмосферной локации, окруженной зелеными растениями, с большим окном и бассейном на заднем плане. 19-летняя девушка предстала перед камерой без макияжа. К тому же на новых фотографиях Маша позировала обнаженной, прикрываясь лишь белой простыней.

Эти кадры вызвали бурную реакцию фанов, которые сравнили внешность Маши с красотой эпохи Ренессанса. Комментаторы отметили естественность и индивидуальность красоты девушки, подчеркивая отсутствие косметологических вмешательств.

  • "Внешность эпохи Ренессанс";
  • "Как красиво смотреть на такую красоту: никаких ботоксов, губ, как у утки, и тому подобное. Красивая, индивидуальная красота!";
  • "Последнее фото почему-то показалась схожим с картиной "Мона Лиза". Все фотографии замечательные и немного загадочные";
  • "Роскошная! Очень крутые фото и прекрасная Маша";
  • "Какая-то такая очень интересная внешность. Как будто из эпохи Ренессанса. Красивая очень!";
  • "Маша, ты очаровательна на всех фото".

Что известно о Маше Поляковой

  • Это популярный блогер в тиктоке и инстаграме.
  • Маша унаследовала от матери любовь к музыке и желание развиваться в этом направлении.
  • Девушка стремится к самостоятельности и утверждает, что не пользуется статусом звездной матери.
  • По словам Маши, она сама зарабатывает на жизнь, получая примерно 100 тысяч гривен ежемесячно.