Она решила показать свою естественную красоту. Под этими кадрами, фаны отметили сходство Марии с образами эпохи Ренессанса.
Не пропустите После рождения сына: Джамала поразила изменениями имиджа
Фотосессия состоялась в атмосферной локации, окруженной зелеными растениями, с большим окном и бассейном на заднем плане. 19-летняя девушка предстала перед камерой без макияжа. К тому же на новых фотографиях Маша позировала обнаженной, прикрываясь лишь белой простыней.
Эти кадры вызвали бурную реакцию фанов, которые сравнили внешность Маши с красотой эпохи Ренессанса. Комментаторы отметили естественность и индивидуальность красоты девушки, подчеркивая отсутствие косметологических вмешательств.
- "Внешность эпохи Ренессанс";
- "Как красиво смотреть на такую красоту: никаких ботоксов, губ, как у утки, и тому подобное. Красивая, индивидуальная красота!";
- "Последнее фото почему-то показалась схожим с картиной "Мона Лиза". Все фотографии замечательные и немного загадочные";
- "Роскошная! Очень крутые фото и прекрасная Маша";
- "Какая-то такая очень интересная внешность. Как будто из эпохи Ренессанса. Красивая очень!";
- "Маша, ты очаровательна на всех фото".
Что известно о Маше Поляковой
- Это популярный блогер в тиктоке и инстаграме.
- Маша унаследовала от матери любовь к музыке и желание развиваться в этом направлении.
- Девушка стремится к самостоятельности и утверждает, что не пользуется статусом звездной матери.
- По словам Маши, она сама зарабатывает на жизнь, получая примерно 100 тысяч гривен ежемесячно.