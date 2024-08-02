Вперше після народження первістка: Марія Яремчук показалася в мережі

Відома українська співачка Марія Яремчук нещодавно вперше показалася після народження первістка. Артистка вийшла в інстаграм-сторіс на тлі промокампанія нового фільму про свого батька, легендарного виконавця Назарія Яремчука.

Фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", присвячений життю та творчості першої зірки української попмузики, вийде в прокат 8 серпня.

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Марія активно долучилася до просування стрічки, з'явившись у соціальних мережах та поспілкувавшись із шанувальниками. Ця поява стала першою за тривалий час.



Марія Яремчук / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, ще навесні цього року в медіа з'явилася інформація про те, що артистка нібито народила свою першу дитину 8 травня. Тоді інсайдери стверджували, що у Марії народився хлопчик. Інтригу підігріло відео, яке почало ширитися мережею. На ньому можна було побачити жінку, схожу на Яремчук, яка демонструвала вагітний живіт. Деякі джерела стверджували, що це відео співачка опублікувала на своїй приватній сторінці, доступній лише для обмеженого кола близьких людей.

Однак сама Марія довгий час не коментувала ці чутки. Лише 1 липня артистка офіційно підтвердила, що дійсно стала матір'ю, поставивши крапку в численних спекуляціях.