На тлі чуток про материнство: Марія Яремчук зізналася, що вперше стала мамою

Українська співачка Марія Яремчук підтвердила, що таки народила первістка. До того ж артистка відповіла, чи справді Олександр Пономарьов є батьком її дитини.

Також виконавиця прокоментувала стосунки зі своїм братом Дмитром, який назвав спілкування з Марією "специфічним". За словами Яремчук, вона навіть не бачила того повідомлення, де той привітав її з народженням дитини.

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Марія вийшла на зв'язок з прихильниками у своїх соцмережах. Вона обурена прикутою увагою до чуток про її материнство, тому жінка вирішила зізнатися, що таки стала мамою. Співачка показала кадр, на якому тримає вагітний животик.

Жила собі своє життя, нікого не чіпала, робила свої справи, спродюсувала кіно, стала мамою,

– поділилася Яремчук.



Марія Яремчук підтвердила своє материнство / Скриншот з інстаграм-сторіс

Як виявилося, саме Чернівецький перинатальний центр повідомив ЗМІ конфіденційну інформацію щодо факту появи дитини Марії на світ, статі малюка та його імені.



Марія Яремчук про чутки щодо її материнства / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас виконавиця обурена плітками про те, що батьком її первістка нібито став співак Олександр Пономарьов. Вона спростувала ці чутки, підкресливши, що їй незручно перед його дружиною.

Навіть сусіди тепер питають не жартівливо: "А де Саша, це правда?". Аж незручно перед жінкою Саші, що вже говорити про те, як це читати батькові мого сина,

– зазначила Марія.



Яремчук про Пономарьова / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також артистка згадала і про свого зведеного брата, який днями розповів про їхнє "специфічне спілкування". За словами Яремчук, вона з ним дуже рідко бачилася, тому не розуміє його претензії у свій бік.

"Бачте, не привітала його, коли в нього народилися діти. Звідки я мала знати це, Діма? Ми не спілкувалися ніколи. Він роками забирав роялті з татових пісень, мені ні копійки не перепадало, а тепер я йому ще й винна", – заявила артистка.

Що відомо про вагітність Марії Яремчук