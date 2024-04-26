Працівниця МОН образила дружину Остапчука: тепер Полтавська вимагає її звільнення

Катерина Полтавська, дружина ведучого Володимира Остапчука, дала розголосу однєї ситуації. Річ у тім, що жінку в особистих повідомленнях образила працівниця МОН.

За словами Катерини, зіркам та популярним блогерам варто слідувати її прикладу та робити такі випадки показовими. Таким чином, вони зможуть зупинити вседозволеність у мережі.

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Скандал між дружиною Остапчука і працівницею МОН

Полтавська опублікувала скриншоти листування з Марією Сімак, яка працює комунікаційницею в Міністерстві освіти та науки (МОН). Жінка надіслала образливе повідомлення для Катерини.

"Всі чекають, коли ти народиш і тебе кинуть", – написала Марія.

Повідомлення Сімак Полтавській / Скриншот з твітеру блогерки

Одразу після поширення цього повідомлення Катериною, Сімак заявила Полтавській, що такого не писала. Ба більше, це зробив її колишній, який працює в IT-сфері. Однак, Катерина в це не повірила.

Це план-капкан від колишнього. Вони розлучилися, він зламав її сторінку, потім підписався на мене, слідкував, а потім вирішив написати, що коли я народжу, чоловік мене кине. Блокбастер,

– поділилася інфлюенсерка в сторис.



Виправдовування комунікаційниці / Скриншот листування Катерини з твітеру

Полтавська звернулася до МОН, заявивши, що продовження роботи Марії на цій посади вважатиметься підтримкою цькування. Водночас Катерині повідомили про проведення розслідування з цього приводу.

До того ж МОН надішле запит у МЕТА, щоб перевірити акаунти, які мали доступ до сторінки Сімак. Полтавська заявила, що звернеться до поліції щодо причетності колишнього Марії до її акаунту, якщо МЕТА не зможе їй допомогти.



Катерина Полтавська про скандал з Сімак / Скриншот з твітеру інфлюенсерки

Також дружина Остапчука зізналася, що не вважає свої дії жорстокими, оскільки ніхто не має терпіти булінг від незнайомих людей. Вона вважає, що повідомлення нічим не відрізняються від живої розмови, у будь-якому випадку це образливо.

Спочатку вони пишуть іншим в Інтернеті, а потім виховують дітей, які йдуть в школу булити своїх однолітків. Спочатку вони пишуть мені маячню, а потім ниють, що я їм відповіла,

– зазначила в сторис Катерина.

Дружина Остапчука закликала публічних людей так само висвітлювати цю проблему. На її думку, кожен має брати на себе відповідальність за сказані слова.

В який скандал ще потрапила Катерина Полтавська