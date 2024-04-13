Як стало відомо, Володимир хотів повернути колишні стосунки з ексдружиною договором про дарування будинку. Він прийшов до жінки з цим документом та з пропозицією відновити шлюб, однак вона відмовила йому. На думку Христини, ця ситуація могла послугувати причиною для особистої образи Остапчука та його небажанням розв'язати питання майнового розподілу.

До слова Від шаленого кохання до деспотизму, – Христина Горняк зізналась, що мала нареченого з Москви

Як відреагувала на закиди Катерина Полтавська

Дівчина у своєму блозі попросила Христину більше не повертатися до публічного обговорення теми шлюбу з Остапчуком і спільного будинку. До того ж Катерина дорікнула ексдружині, що та розповідає на всіх інтерв'ю одне й те саме.

"Тьоть, отстань", – порадила Полтавська.



Катерина Полтавська відповіла ексдружині Остапчука / Скриншот з інстаграм-сторіс



Полтавська відреагувала на закиди Христини Горняк / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас Христина Горняк не забарилася з відповіддю і відповіла Катерині. Ексдружина зазначила, що когось погано виховали в дитинстві. Ба більше, питання з будинком стосується тільки її та Остапчука, а "треті особи тут зайві".



Христина Горняк прокоментувала відповідь Полтавської / Скриншот з інстаграм-сторіс



Реакція ексдружини Остапчука / Скриншот з інстаграм-сторіс​​​​​​

Пізніше Христина звинуватила Катерину в ейджизмі

Уся річ у тому, що шанувальників ексдружини шоумена зачепили слова Полтавської. Горняк заявила, що все витримає, оскільки вважає себе стресостійкою.

Не приймайте так близько до серця, бо бачу ваші коментарі. Розумію, це дуже неприємно, та я вважаю, що давити людей на тему віку, зовнішності, релігії, раси – це про невихованість. Або внутрішні моменти,

– зазначила Христина.



Ексдружина Остапчука звинуватила Полтавську в ейджизмі / Скриншот з інстаграм-сторіс

Водночас Катерина заявила, що Горняк сама собі все "додумала" і слово "тьотя" це взагалі не про ейджизм.

Назвавши тебе тьотьою, я не називала тебе старою. Це ти додумала. І якраз ось це і є про внутрішні моменти, що тема віку сидить всередині тебе. Тьотьою можна бути й в 20, а можна не бути й в 50. Це не про вік, а стан душі людини,

– поставила крапку Катерина.



Полтавська пояснила свою позицію / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що казала Христина Горняк про шлюб з Остапчуком