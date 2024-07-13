Все спустошує, – заплакана MamaRika розповіла про свій емоційний стан

Українська співачка MamaRika поскаржилася на свій емоційний стан. За словами артистки, їй зараз дуже важко.

Шанувальники співачки почали хвилюватися за неї. Виконавиця не змогла стримати сліз, коли вийшла на зв'язок з фанатами.

Не пропустіть Анна Трінчер відповіла, чи хоче відновити стосунки з Олександром Волошиним

Зірка у своїх соцмережах повідомила про різке погіршення морального стану. Попри відсутність подробиць, жінка виглядала збентеженою. MamaRika запевнила, що відчуває душевну порожнечу через негативні події, які з нею сталися. Співачка зауважила, що про все обов'язково розповість згодом, втім їй треба трохи часу.

Мене вчора зірвало. Нічого кардинального – просто низка ху**вих подій! Все навколо спустошує і забирає останні сили. Зберуся трохи й вийду до вас. Як все заї**ло!

– підкреслила артистка.



MamaRika про свій емоційний стан / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, навесні цього року MamaRika та її чоловік Сергій Середа зізналися про кризу в шлюбі. Співачка дебютувала з піснею "Хтось йде", через яку передала свої емоції щодо проблем у стосунках. Протягом тривалого часу зірки були зосереджені на рутині, через що втомилися одне від одного. 13 квітня виконавиця святкувала день народження. З цієї нагоди її публічно привітав Сергій і зазначив, що їхня пара все подолає. Як зазначив Середа, подружжя рятує шлюб за допомогою щирих і відвертих розмов наодинці.