Фото Валерія Залужного з книжкою Максима "Далі" Кривцова показав Валерій Пузік, український художник та письменник. Він розповів, що мрія поета здійснилася.
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Валерій Залужний показався з книжкою Кривцова
Головнокомандувач ЗСУ зробив фото у своєму кабінеті. У руках він тримав збірку Максима Кривцова – "Вірші з бійниці". Цю книжку внесли до рейтингу найкращих книг 2023 року за версією ПЕН Україна.
Мрії повинні збуватися. Книга Максима Кривцова у Валерія Залужного,
– підписав знімок Валерій Пузік.
Валерій Залужний з книжкою Кривцова / Фото з фейсбуку Валерія Пузіка
Втрата для української держави та літератури
33-річний поет, військовий і фотограф загинув на війні, про це стало відомо 7 січня. Загинув і його рудий кіт: Максим дуже любив тварин та піклувався про них на фронті.
З Максимом Кривцовим попрощалися 11 січня у Києві у Михайлівському Золотоверхому соборі. Під час церемонії лунали сирени повітряної тривоги. 12 січня із захисником попрощалися в Рівному.
- Максим Кривцов написав немало віршів та видав збірку "Вірші з бійниці. Вірш поета "Жовтий скотч" є одним із найвідоміших. Гурт "Юркеш" поклав його на музику – пісня стала саундтреком до фільму "Наші котики".
- Поет пішов на війну добровольцем ще у 2014 році. Потім він працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та у Veteran Hub-і. З початку повномасштабного вторгнення Максим Кривцов повернувся на фронт.