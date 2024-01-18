Фото Валерія Залужного з книжкою Максима "Далі" Кривцова показав Валерій Пузік, український художник та письменник. Він розповів, що мрія поета здійснилася.

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Валерій Залужний показався з книжкою Кривцова

Головнокомандувач ЗСУ зробив фото у своєму кабінеті. У руках він тримав збірку Максима Кривцова – "Вірші з бійниці". Цю книжку внесли до рейтингу найкращих книг 2023 року за версією ПЕН Україна.

Мрії повинні збуватися. Книга Максима Кривцова у Валерія Залужного,

– підписав знімок Валерій Пузік.



Валерій Залужний з книжкою Кривцова / Фото з фейсбуку Валерія Пузіка

Втрата для української держави та літератури

33-річний поет, військовий і фотограф загинув на війні, про це стало відомо 7 січня. Загинув і його рудий кіт: Максим дуже любив тварин та піклувався про них на фронті.

З Максимом Кривцовим попрощалися 11 січня у Києві у Михайлівському Золотоверхому соборі. Під час церемонії лунали сирени повітряної тривоги. 12 січня із захисником попрощалися в Рівному.