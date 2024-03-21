Не можу повірити, – Макс Чмерковський з дружиною розсекретили стать третьої дитини
Джерело:Пета Мергатройд
Український танцівник Макс Чмерковський та його дружина Пета Мергатройд влаштували гендер-паті. Під час свята зіркове подружжя зізналося, кого чекає – хлопчика чи дівчинку.
Кохана Макса зазначила, що досі не може повірити, що в них скоро народиться третя дитина. Подружжя додало, що "коли думає про сімейні вечері, то вже сміється".
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На кого чекає Макс Чмерковський з дружиною
Відомий танцюрист і його обраниця влаштували вечірку, на якій були лише батьки та діти пари, всі вони одягнули чорне вбрання.
Під час гендер-паті зіркове подружжя повідомило, що у них народиться син за допомогою кольорової димової шашки й торта.
Це хлопчик! Не можу повірити, що у нас будуть три хлопці. Ми з Максом неймовірно щасливі, що у нас народиться ще один друг для Шая та Ріо... Ми хочемо, щоб вони були найкращими друзями. Коли думаємо про сімейні вечері, то вже сміємося,
– зазначила Пета.
Що відомо про дітей Макса Чмерковського
- На початку лютого пара оголосила про поповнення у родині. Що цікаво, це відбулося всього через чотири місяці після народження малюка Ріо.
- Також зіркові батьки виховують сина Шая. У січні йому виповнилося 7 років.
- Водночас відомо, що Пета Мергатройд пережила кілька викиднів, останній з яких стався у 2022 році.
- Після цього пара планувала штучне запліднення, але пара змогла зачати дитину природним шляхом, перш ніж пройшли другий цикл лікування ЕКЗ.
- Зараз родина з нетерпінням чекає на поповнення.