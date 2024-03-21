Не можу повірити, – Макс Чмерковський з дружиною розсекретили стать третьої дитини

Український танцівник Макс Чмерковський та його дружина Пета Мергатройд влаштували гендер-паті. Під час свята зіркове подружжя зізналося, кого чекає – хлопчика чи дівчинку.

Кохана Макса зазначила, що досі не може повірити, що в них скоро народиться третя дитина. Подружжя додало, що "коли думає про сімейні вечері, то вже сміється".

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На кого чекає Макс Чмерковський з дружиною

Відомий танцюрист і його обраниця влаштували вечірку, на якій були лише батьки та діти пари, всі вони одягнули чорне вбрання.

Під час гендер-паті зіркове подружжя повідомило, що у них народиться син за допомогою кольорової димової шашки й торта.

Це хлопчик! Не можу повірити, що у нас будуть три хлопці. Ми з Максом неймовірно щасливі, що у нас народиться ще один друг для Шая та Ріо... Ми хочемо, щоб вони були найкращими друзями. Коли думаємо про сімейні вечері, то вже сміємося,

– зазначила Пета.

Що відомо про дітей Макса Чмерковського