Про поповнення у родині сповістила дружина Макса Чмерковського – танцівниця Пета Маргатройд. Вона опублікувала у мережі відео, де зізнається про вагітність чоловікові.

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Пета Маргатройд зателефонувала чоловікові по FaceTime та всіляко намагалася натякнути на вагітність – говорила про те, що її нудить, їла солоні огірки та засвітила дві пляшечки з сумішшю.

Зрештою Максим зрозумів, що його дружина вагітна. Він розчулився, але погодився із тим, що час їм шукати більший будинок.

У нас буде дитина. Так, ми знаємо… у нас лише народився малюк! Це було дуже несподівано (через 4 місяці після пологів), але ми дуже щасливі і готові скоро стати сім'єю з 5 осіб! Після всього, через що довелося пройти з викиднями та ЕКЗ, ми надзвичайно щасливі і знаємо, що нам пощастило, коли це диво сталося з нами,

– зізналась Пета Маргатройд.

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