Про поповнення у родині сповістила дружина Макса Чмерковського – танцівниця Пета Маргатройд. Вона опублікувала у мережі відео, де зізнається про вагітність чоловікові.
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Макс Чмерковський втретє стане батьком
Пета Маргатройд зателефонувала чоловікові по FaceTime та всіляко намагалася натякнути на вагітність – говорила про те, що її нудить, їла солоні огірки та засвітила дві пляшечки з сумішшю.
Зрештою Максим зрозумів, що його дружина вагітна. Він розчулився, але погодився із тим, що час їм шукати більший будинок.
У нас буде дитина. Так, ми знаємо… у нас лише народився малюк! Це було дуже несподівано (через 4 місяці після пологів), але ми дуже щасливі і готові скоро стати сім'єю з 5 осіб! Після всього, через що довелося пройти з викиднями та ЕКЗ, ми надзвичайно щасливі і знаємо, що нам пощастило, коли це диво сталося з нами,
– зізналась Пета Маргатройд.
Як Максим Чмерковський дізнався про вагітність: відео
Що відомо про особисте життя Чмерковського
- Максим Чмерковський та Пета Маргатройд познайомилися у 2009 році. Вдруге доля звела їх на американських "Танцях з зірками". Саме там хореограф освідчився дівчині, у 2016 році вони зіграли весілля. Зіркові батьки виховують сина Шая, якому у січні виповнилося 7 років.
- Пета Маргатройд планувала вагітність вже давно, однак у неї сталося кілька викиднів. Втретє вона втратила дитину у 2022 році, коли планувала прилетіти в Україну до чоловіка. У неї погіршився стан через коронавірус.
- Подружжя планувало штучне запліднення, але їм вдалось завагітніти природним шляхом ще до другого туру ЕКЗ. Про вагітність пара сповістила у січні 2023, а вже у червні вони стали батьками вдруге – у них народився син Ріо.